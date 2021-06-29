"Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси . Это мы наблюдаем в последнее время", - заявил журналистам после состоявшейся вчера встречи в Минске с президентом Александром Лукашенко секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, есть традиционные вызовы и угрозы, например, международный терроризм и связанный с ним экстремизм. А также есть угрозы новые, о которых нужно говорить, и это в том числе кибербезопасность. По мнению Патрушева, ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Поэтому необходимо объединять усилия. По словам секретаря Совбеза России, они обменялись с президентом Лукашенко мнениями и впечатлениями по этим вопросам.

"Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз", - отметил Патрушев.

При этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, что надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается на Россию и Беларусь извне.

По его словам, кроме вопросов информационной безопасности надо уделять внимание НПО и их деятельности.

"Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются, как эти финансы израсходованы - вот когда мы эту картину вместе видим", - отметил секретарь Совбеза России.

По словам Патрушева, в этом направлении должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой страны, обмениваться информацией. "И, конечно, мы рассчитываем также на общественность, которая нам предоставляет информацию. Тогда мы понимаем, какую роль они (НПО. - Ред.) играют, перед кем они отчитываются и какой цели хотят достичь", - подчеркнул он.

Патрушев также рассказал, что на консультациях Советов безопасности России и Беларуси, которые пройдут во вторник и в среду в Минске, речь пойдет в основном о гибридных войнах, а также о региональной и международной безопасности и военном и военно-техническом сотрудничестве.

А накануне, перед встречей в Минске, Николай Патрушев принял участие в первых консультациях высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. По его словам, сегодня международная обстановка характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости. Усилилась военно-политическая напряженность, а мировое сообщество стало более разобщенным. В этой связи он поделился с коллегами, что рассматривает новый формат как объединительный и направленный на укрепление безопасности в регионе.

Как подчеркнул Патрушев, опыт и уровень компетенции высоких представителей АСЕАН позволят взглянуть на проблемы региона под иным углом и дополнят действующие механизмы взаимодействия, сделав их более эффективными.