Пелоси представила резолюцию о спецкомитете по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси в понедельник представила резолюцию о формировании специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты.

Пелоси предлагает, чтобы в данный комитет вошли 13 человек. Восемь из них, включая председателя, спикер Палаты представителей намерена назначить сама. Остальные кандидатуры будут согласованы с лидером республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевином Маккарти, пишет ТАСС.

Главной задачей нового комитета будет проведение расследования и сообщение о фактах, обстоятельствах и первопричинах "акта внутреннего терроризма в отношении Капитолия США". Планируется также проанализировать работу американских ведомств в связи с произошедшим. Каких-либо временных ограничений работы указанного органа не предусматривается.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В планах прокуратуры - добиваться автоматического возмещения понесенных убытков от каждого нарушителя по делу о штурме. По данным минюста США, с начала следствия арестованы уже 500 человек.