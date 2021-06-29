Переводчик объяснил, что не так с нашим подходом к изучению английского

Какой арсенал у того, кто планирует выучить английский? Чаще всего - несколько языковых приложений в смартфоне, фильмы с субтитрами и нацеленность на живое общение. Александр Беляев как человек, переведший с английского целый шкаф книг, объясняет, что не так с этим подходом и почему заграницей мы до сих пор объясняемся жестами.

Живое общение. Поеду в Англию, зайду в паб - сразу заговорю. Я, когда такое слышу, реагирую: а придешь на ипподром - заржешь? Никто не ставит под сомнение живое общение, оно нужно. Но должна быть база. Это скучный довод, вы его слышали сто раз и научились пропускать мимо ушей, как любые клише. Но это, черт возьми, правда! Что такое "база"? Нет, это не набор темных правил. Нет, это не зубрежка слов. Это вот что. Вам объясняют некое грамматическое явление (слышу зев). И говорят: такой-то оборот выражает то-то. А теперь попробуйте сами сказать, что хотите, пользуясь им. Как только сказали - все, он освоен. Не можете - значит не освоен. То есть обучение языку это: а) теория; б) зубрежка примеров; в) тренировка или дрессировка, если вам так больше нравится. Нормальный путь изучения языка для взрослого человека - работа на результат. Цель: говорить умно, читать интересное и полезное, адекватно понимать сказанное. Средство: преподаватель, объяснение, тренировка. Только так.

Гаджеты и языковые приложения. Лучший гаджет - это учебник практической грамматики. Я учил по учебнику Мерфи, был такой. За год всю грамматику отшлифовал. Ни одно приложение вам не предоставит тренажер для тренировки грамматики, они все про веселые "слово дня". Ну или про какие-то совсем примитивные фразы и конструкции. Результат: вы выучите немного, а пользоваться этим все равно не научитесь. Есть вот win-win, а тут чистый loose-loose.

Фильмы на языке оригинала. Первое. Кто вам сказал, что в кино разговорный язык? Это сценические диалоги, там - подтекст. Искусство. Там вся разговорность на уровне приветствий. Тоже неплохо, нелишне. Но опять-таки и это надо отрабатывать. Вы услышали, как Шерлок-Камбербетч кого-то приветствует - повторите раз десять. Да, себе, про себя. Пока вы не в ливерпульском пабе. Эти слова и выражения не запишутся на подкорку и не выстрелят в нужный момент - это так не работает. Конечно, это очень классное подспорье: много голосов, живой темп речи, богатый язык и так далее. Кино как учебный материал очень важно. Но опять-таки вопрос, как этим пользоваться. В учебном фильме - ситуация минут пять-семь, затем с учителем разбираете, что там произошло, кто, кому, что говорит, потом придумываете свое на этой основе. То есть кино - небольшая часть обучения. У вас же иллюзия, что вы "учите по фильмам", тогда как на самом деле просто пялитесь на "лапочку-Камбербетча" и тупо читаете русские субтитры.

Так что хватит валять дурака, хватит искать легких путей, ждать золотых рыбок и волшебников. Учите нормально, по-настоящему. Через трудно, через больно. И результат вас - удивит.

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