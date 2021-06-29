Переводчик объяснил, что не так с нашим подходом к изучению английского

Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 12:09
Рубрика: Общество

Переводчик объяснил, что не так с нашим подходом к изучению английского

Текст: Александр Беляев
Какой арсенал у того, кто планирует выучить английский? Чаще всего - несколько языковых приложений в смартфоне, фильмы с субтитрами и нацеленность на живое общение. Александр Беляев как человек, переведший с английского целый шкаф книг, объясняет, что не так с этим подходом и почему заграницей мы до сих пор объясняемся жестами.

Живое общение. Поеду в Англию, зайду в паб - сразу заговорю. Я, когда такое слышу, реагирую: а придешь на ипподром - заржешь? Никто не ставит под сомнение живое общение, оно нужно. Но должна быть база. Это скучный довод, вы его слышали сто раз и научились пропускать мимо ушей, как любые клише. Но это, черт возьми, правда! Что такое "база"? Нет, это не набор темных правил. Нет, это не зубрежка слов. Это вот что. Вам объясняют некое грамматическое явление (слышу зев). И говорят: такой-то оборот выражает то-то. А теперь попробуйте сами сказать, что хотите, пользуясь им. Как только сказали - все, он освоен. Не можете - значит не освоен. То есть обучение языку это: а) теория; б) зубрежка примеров; в) тренировка или дрессировка, если вам так больше нравится. Нормальный путь изучения языка для взрослого человека - работа на результат. Цель: говорить умно, читать интересное и полезное, адекватно понимать сказанное. Средство: преподаватель, объяснение, тренировка. Только так.

Фото: iStock
Опрос: Большинство учеников хотят углубленно изучать иностранный язык в школе

Гаджеты и языковые приложения. Лучший гаджет - это учебник практической грамматики. Я учил по учебнику Мерфи, был такой. За год всю грамматику отшлифовал. Ни одно приложение вам не предоставит тренажер для тренировки грамматики, они все про веселые "слово дня". Ну или про какие-то совсем примитивные фразы и конструкции. Результат: вы выучите немного, а пользоваться этим все равно не научитесь. Есть вот win-win, а тут чистый loose-loose.

Фильмы на языке оригинала. Первое. Кто вам сказал, что в кино разговорный язык? Это сценические диалоги, там - подтекст. Искусство. Там вся разговорность на уровне приветствий. Тоже неплохо, нелишне. Но опять-таки и это надо отрабатывать. Вы услышали, как Шерлок-Камбербетч кого-то приветствует - повторите раз десять. Да, себе, про себя. Пока вы не в ливерпульском пабе. Эти слова и выражения не запишутся на подкорку и не выстрелят в нужный момент - это так не работает. Конечно, это очень классное подспорье: много голосов, живой темп речи, богатый язык и так далее. Кино как учебный материал очень важно. Но опять-таки вопрос, как этим пользоваться. В учебном фильме - ситуация минут пять-семь, затем с учителем разбираете, что там произошло, кто, кому, что говорит, потом придумываете свое на этой основе. То есть кино - небольшая часть обучения. У вас же иллюзия, что вы "учите по фильмам", тогда как на самом деле просто пялитесь на "лапочку-Камбербетча" и тупо читаете русские субтитры.

Так что хватит валять дурака, хватит искать легких путей, ждать золотых рыбок и волшебников. Учите нормально, по-настоящему. Через трудно, через больно. И результат вас - удивит.

Полную версию текста читайте на портале ГодЛитературы.РФ.

Общество Образование

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару