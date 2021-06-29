Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году основу вопросов на "Прямую линию" Путину составляет тематика коронавируса.

"В этом году всему голова - это ковид во всех ипостасях. Ковид как болезнь, ковид как вакцинация", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, кто-то из обратившихся не понимает искренне, почему некоторые регионы для определенных категорий профессий и секторов устанавливают обязательное условие в качестве вакцинации.

"Протестуют против этого. Кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, что тоже вряд ли может быть", - пояснил Песков. Он также добавил, что часть вопросов касается экономических последствий от коронавируса.