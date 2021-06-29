Песков: Привить к осени 60% населения России от коронавируса не удастся

Сроки достижения показателя в 60% по вакцинации от коронавируса будут сдвигаться "вправо", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее власти планировали привить большинство россиян от инфекции к осени.

"Очевидно, что 60% привить не удастся", - считает представитель Кремля. - Мы видим, что только на этой неделе стало более-менее расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что возможности для этого государством были созданы".

Песков отметил, что сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность, и выразил надежду, что высокая динамика темпов прививочной кампании сохранится. "Но очевидно, что такого уровня вакцинации (в 60% к осени - прим. "РГ") достичь не удастся. Поэтому эти сроки будут сдвигаться вправо", - заключил пресс-секретарь президента.