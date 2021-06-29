Песков: Путин готов сделать все для защиты страны

Владимир Путин готов принять любые меры для защиты страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма, когда ведущий поинтересовался, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям НАТО.

"Всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что лучше даже не обсуждать плохие сценарии.