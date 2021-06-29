Песков: Путин не готовит специального обращения по ситуации с COVID-19

Специального обращения президента РФ к россиянам по ситуации с коронавирусом не готовится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обращений президента не планируется, но будет "Прямая линия", и здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что граждане будут задавать вопросы и об этом", - сказал он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени. По словам Пескова, из поступающих на нее вопросов видно, что тема коронавируса очень интересует россиян.