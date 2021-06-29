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29.06.2021 13:17
Рубрика: Власть

Песков: Путин не готовит специального обращения по ситуации с COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Специального обращения президента РФ к россиянам по ситуации с коронавирусом не готовится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Обращений президента не планируется, но будет "Прямая линия", и здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что граждане будут задавать вопросы и об этом", - сказал он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени. По словам Пескова, из поступающих на нее вопросов видно, что тема коронавируса очень интересует россиян.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Президент Пандемия коронавируса COVID-19 "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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