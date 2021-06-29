Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.

"Но если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Песков подчеркнул, что региональные власти вольны принимать такие решения для конкретных профессий.

Ситуацию с обязательной вакцинацией для отдельных профессий Песков сравнил с работой повара.

"Я точно знаю, что человек, устраивающийся работать поваром, должен получить медицинскую книжку. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром", - пояснил пресс-секретарь президента.

Он также пообещал, что президент РФ Владимир Путин на "Прямой линии", скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему.