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29.06.2021 21:40
Рубрика: Власть

Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

Текст: Айсель Герейханова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Но если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Песков подчеркнул, что региональные власти вольны принимать такие решения для конкретных профессий.

Ситуацию с обязательной вакцинацией для отдельных профессий Песков сравнил с работой повара.

"Я точно знаю, что человек, устраивающийся работать поваром, должен получить медицинскую книжку. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром", - пояснил пресс-секретарь президента.

Он также пообещал, что президент РФ Владимир Путин на "Прямой линии", скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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