Песков: ФБК является экстремистской организацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры, введенные против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - иноагент, признан судом экстремистской организацией), не являются репрессиями.

"Нет, это абсолютно не репрессии. Экстремистские организации должны так и называться экстремистскими организациями", - заявил он в интервью "России-24" и подчеркнул, что по этому вопросу есть судебное решение, которое может быть оспорено. Песков также отметил, что эта организация "призывала людей к нарушению закона, к участию в несанкционированных акциях, к беспределу, который мы с вами видели воочию".

"Она является ничем иным, как экстремистской организацией", - сказал пресс-секретарь президента. По его словам, государство должно бороться с подобными структурами и теми, кто помогает экстремистам.