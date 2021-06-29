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29.06.2021 21:51
Рубрика: Власть

Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке.

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"Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий. Сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе, и удаленкой это никак не назовешь", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Пескова, многочисленные видеоконференции и правительства, и президента - это только часть работы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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