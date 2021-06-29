Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин де-факто никогда не был на удаленке.

"Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий. Сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе, и удаленкой это никак не назовешь", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Пескова, многочисленные видеоконференции и правительства, и президента - это только часть работы.