На инвентаризацию брошенных заводов, шахт и складов - объектов накопленного вреда окружающей среде - государство выделит больше 7 млрд руб. Такой законопроект подготовили в минприроды. Специалисты оценят, как объекты, где добывали, производили или хранили опасные вещества, воздействуют на жизнь и здоровье граждан. Именно эти критерии предложено сделать основными при определении, какие ликвидировать в первую очередь, а какие могут еще подождать.

Заброшенные предприятия, прежде работавшие с опасными веществами, ликвидируют за счет бюджета. Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

В предварительном перечне 1929 позиций на 14,8 тыс. га, рассказали в минприроды. Каждый из объектов дополнительно обследуют, чтобы удостовериться в его опасности. Если подозрения подтвердятся, то заброшенное производство попадет в реестр того, что ликвидируют за счет бюджета. Пока что в него включены только 359 объектов в 53 регионах.

Из "кандидатов" на ликвидацию сейчас обследуется лишь каждый пятый, добавили в министерстве. Помимо Росприроднадзора свое заключение по каждому из них должен вынести еще и Роспотребнадзор. Санитарным врачам предстоит оценить опасность для людей. Именно по этому критерию специалисты будут решать, насколько оперативно надо ликвидировать то или иное проблемное место.

"Удивительно, что такой перечень задач и полномочий в части мониторинга и ликвидации объектов накопленного вреда появляется только сейчас, - прокомментировал законопроект директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Если только оценка объектов накопленного вреда окружающей среде обойдется государству в 7 млрд рублей, то стоимость их ликвидации, полагаю, превысит 1 трлн рублей".

Чтобы исключить излишние расходы при проведении "генеральной уборки", минприроды предлагает создать перечень технологических решений, применяемых для проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Он упросит и подготовку сметных документов, и проведение самих работ. Однако пока такого перечня нет, и насколько он может быть полезен для сокращения издержек, не слишком очевидно.

"Государственных ресурсов для выполнения такого объема работ, очевидно, будет критически недостаточно", - предупреждает Борис Моргунов. По его мнению, нужен рынок обращения отходов. Для его создания нужны частные инвестиции и отдельные формы частно-государственного партнерства. Тогда у компаний появится коммерческий интерес участвовать в таких проектах. Однако пока об этом речи не идет, считает Моргунов. По его словам, рынок обращения с отходами в стране монополизирован, и ожидать прихода значимых инвестиций в сектор, работающий с наиболее опасными отходами, не стоит.

Кроме того, по мнению Моргунова, сейчас в России практически нет технологий по обезвреживанию наиболее опасных отходов. Эти полномочия переданы Росатому, и госкорпорация только готовится создать такие мощности. Они позволят утилизировать свежие отходы работы промышленности. Но о том, что делать с миллионами тонн накопленных объемов, вопрос еще даже не стоит в повестке, полагает Моргунов.