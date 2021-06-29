В предварительном перечне 1929 позиций на 14,8 тыс. га, рассказали в минприроды. Каждый из объектов дополнительно обследуют, чтобы удостовериться в его опасности. Если подозрения подтвердятся, то заброшенное производство попадет в реестр того, что ликвидируют за счет бюджета. Пока что в него включены только 359 объектов в 53 регионах.
Из "кандидатов" на ликвидацию сейчас обследуется лишь каждый пятый, добавили в министерстве. Помимо Росприроднадзора свое заключение по каждому из них должен вынести еще и Роспотребнадзор. Санитарным врачам предстоит оценить опасность для людей. Именно по этому критерию специалисты будут решать, насколько оперативно надо ликвидировать то или иное проблемное место.
"Удивительно, что такой перечень задач и полномочий в части мониторинга и ликвидации объектов накопленного вреда появляется только сейчас, - прокомментировал законопроект директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Если только оценка объектов накопленного вреда окружающей среде обойдется государству в 7 млрд рублей, то стоимость их ликвидации, полагаю, превысит 1 трлн рублей".
Чтобы исключить излишние расходы при проведении "генеральной уборки", минприроды предлагает создать перечень технологических решений, применяемых для проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Он упросит и подготовку сметных документов, и проведение самих работ. Однако пока такого перечня нет, и насколько он может быть полезен для сокращения издержек, не слишком очевидно.
"Государственных ресурсов для выполнения такого объема работ, очевидно, будет критически недостаточно", - предупреждает Борис Моргунов. По его мнению, нужен рынок обращения отходов. Для его создания нужны частные инвестиции и отдельные формы частно-государственного партнерства. Тогда у компаний появится коммерческий интерес участвовать в таких проектах. Однако пока об этом речи не идет, считает Моргунов. По его словам, рынок обращения с отходами в стране монополизирован, и ожидать прихода значимых инвестиций в сектор, работающий с наиболее опасными отходами, не стоит.
Кроме того, по мнению Моргунова, сейчас в России практически нет технологий по обезвреживанию наиболее опасных отходов. Эти полномочия переданы Росатому, и госкорпорация только готовится создать такие мощности. Они позволят утилизировать свежие отходы работы промышленности. Но о том, что делать с миллионами тонн накопленных объемов, вопрос еще даже не стоит в повестке, полагает Моргунов.