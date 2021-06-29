Половина системно значимых банков вошла в пилотную группу цифрового рубля

Среди них как системно значимые игроки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк), так и менее крупные банки (Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, банк Дом.РФ, СКБ-банк, банк "Союз", ТКБ банк).

Ключевая задача пилотной группы - технически и технологически подготовиться к "бесшовному" переходу из одной формы рубля в другую, следует из комментария первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.

Само тестирование начнется только в январе 2022 года, на первом этапе оно будет посвящено эмиссии цифрового рубля и еще ряду операций. В дальнейшем предполагается расширение списка операций и круга участников пилота, указывает Банк России. По итогам этой работы появится дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

Как ранее сообщала "РГ", у граждан, компаний и даже государственных органов появится возможность менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на свои электронные кошельки. Онлайн-операции цифровым рублем ничем не будут отличаться от операций безналичными. Если человек захочет платить цифровыми рублями без интернета (там, где его нет), на "двойник" кошелька в телефоне можно будет заблаговременно положить определенную сумму. Офлайн-перевод может выполняться через Bluetooth и NFC. Цифровой рубль можно "окрашивать" - определять цели его использования как в повседневных расчетах (чтобы ребенок не мог потратить карманные деньги на игры), так и для ограничения нецелевого использования денег компаний и государства.

Чтобы не было резких перетоков средств из безналичных в цифровой рубль, Банк России на первом этапе введет суточные лимиты на пополнение кошельков с цифровыми рублями и, вероятно, ограничит их предельный объем.

Межбанковские переводы физлиц в цифровых рублях будут бесплатными. Комиссии для торговых точек за прием платежей в цифровых рублях будет устанавливать Банк России, они будут едиными для клиентов всех банков, эти комиссии будут не выше тарифов в Системе быстрых платежей (а они, в свою очередь, ниже, чем тарифы за прием карточных платежей).

Как и наличные, цифровой рубль - это обязательство Банка России, по ним банки не будут начислять проценты. Это прежде всего инструмент для проведения быстрых и бесшовных платежей, а не средство сбережений.

Из-за перетока средств в цифровой рубль банки лишатся части бесплатных или очень дешевых пассивов, и перед ними будет выбор - замещать их рефинансированием по ключевой ставке от ЦБ или предлагать клиентам более выгодные условия ведения счетов и низкие комиссии.