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29.06.2021 18:33
Рубрика: Культура

В Финляндии обнаружен "змеиный" посох колдуна каменного века

Текст: Денис Передельский
Фото: Satu Koivisto, Antiquity Publications Ltd Фото: Satu Koivisto, Antiquity Publications Ltd
Фото: Satu Koivisto, Antiquity Publications Ltd

В Финляндии археологи из Университета Турку в сотрудничестве с исследователями из проекта Finnish Heritage Agency и коллегами из Университета Хельсинки обнаружили деревянный "посох" каменного века, изготовленный в форме змеи.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Открытие было сделано на доисторическом участке Ярвенсуо-1.

Этот участок был открыт археологами еще в 1950-е годы. Однако масштабные раскопки здесь стартовали только в 2019 году. Дело в том, что доисторический участок расположен в труднодоступной заболоченной местности на берегу озера Раутаярви на юго-западе Финляндии.

Впрочем, болотная вода только на руку археологам. Ее уникальные анаэробные особенности позволяют надежно "консервировать" предметы, в том числе органические. Благодаря этому прекрасно сохраняются даже артефакты, насчитывающие тысячи лет.

Вот и в данном случае археологам повезло. В ходе раскопок они обнаружили уникальный в своем роде предмет, возраст которого, по предварительным оценкам, составляет около 4400 лет.

Фото: iStock
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Речь идет о деревянном посохе, который был изготовлен в форме змеи. Его длина составляет около полуметра. Ученые отмечают, что изготовлен он очень натуралистично. Детально вырезана змеиная голова с раскрытой пастью, а сам посох очень напоминает скользящую змею.

Археологи предполагают, что этот предмет использовали шаманы каменного века для ритуальных целей. Они также отмечают, что эта находка не похожа ни на один другой деревянный артефакт эпохи неолита, найденный когда-либо на территории Северной Европы. Известно, правда, что змеи иногда изображались на пиктограммах культуры ямной керамики. Кстати, на этих рисунках змей держат в руках человекоподобные фигуры.

"Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми, - говорит доктор Антти Лахелма из Университета Хельсинки. - Это напоминает северный шаманизм доисторического периода, когда змеи играли особую роль в качестве духов-помощников шаманов".

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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