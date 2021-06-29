Правительство поддержало проект о штрафах в сфере обращения с животными

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в КоАП, предполагающий штрафы за нарушение в сфере обращения с животными. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Они (члены комиссии - прим. ред.) поддержали и штрафы за нарушения в цирках, зоопарках и других местах. В общем-то, весь пакет, который мы предлагали, - он достаточно широкий, это большие штрафы, до 200 тысяч рублей, - был сегодня поддержан и в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал он.

По словам парламентария, концепция законопроекта заключается в том, что дополнительно к уголовной ответственности будет введена и административная ответственность.

Как отмечают разработчики проекта, ответственность будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил. Для граждан максимальный размер штрафа составит 50 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей.