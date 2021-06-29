Россия и Китай продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентную высоту.

20 лет назад, 16 июля 2001 года, в Москве был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В понедельник 28 июня в формате видеоконференции прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что Договор будет автоматически продлен на последующий пятилетний период. "В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет", - сказал Путин и отметил, что в современном мире такие договоренности имеют серьезное значение. Кроме того, в документе отражены такие принципы, как уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела. "Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы", - отметил Путин. Он напомнил, что для достижения приемлемого для России и Китая результата была проделана большая работа.

В свою очередь китайский лидер отметил, что в соответствии с духом договора Китай и Россия будут "всей душой и всеми помыслами прилагать усилия к укреплению сотрудничества и уверенными шагами идти вперед", несмотря на трудности. "Динамичное развитие китайско-российских отношений за последние 20 лет наглядно показывает, что закрепленная Договором идея о китайско-российской дружбе из поколения в поколение отвечает коренным интересам двух стран, соответствует лейтмотиву времени, характеризующемуся мирным развитием. И этот процесс стал живым олицетворением формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Москва и Пекин создали не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации

Путин, характеризуя отношения двух стран, сказал, что они стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. "Нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту", - считает он. Российский лидер также подчеркнул, что за прошедшие 20 лет страны смогли нарастить внешнеполитическое взаимодействие - одну из ключевых составляющих стратегического партнерства. "В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах", - сказал он.

Российский лидер также отметил, что Москва и Пекин создали не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов. Кроме того, у России и Китая тесные экономические связи. "С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22 процента, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", - сообщил Путин. Он также отметил, что успешно функционирует российско-китайский нефтепровод и газопровод "Сила Сибири". Си Цзиньпин также подчеркнул, что Россия и Китай оказывают друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим насущные интересы двух стран, осуществляют плодотворное стратегическое взаимодействие и эффективно защищают общие интересы.