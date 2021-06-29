Путин подписал закон о защите минимального дохода должников

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий неприкосновенный минимум в доходах должников. После всех взысканий у человека должна остаться на счету минимальная зарплата, то есть МРОТ.

Новые правила распространяются практически на все категории должников, за небольшим, но важным исключением.

Во-первых: на неприкосновенный минимум не вправе претендовать алиментщики. Для них ничего не изменилось. Во-вторых, принятые нормы не действуют в отношении тех, кто возмещает вред, от совершенного ими преступления. Есть и еще некоторые ограничения. Но, например, у должников по ЖКХ будет право защитить свой МРОТ. Также неприкосновенный минимум появится у должников по кредитам и многих других.

Как поясняют эксперты, действующее законодательство предусматривает списание в счет долга до половины ежемесячных доходов: это могут быть и пенсии, и зарплаты. На практике это приводит к тому, что если у человека маленькая пенсия, то после взыскания у него практически ничего не останется на жизнь. Если же у человека, который трудится, зарплата чуть выше МРОТ, для него тоже любой долг может стать непосильным бременем. Поэтому и было принято решение, защищающее должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.