Когда идет реальная Мировая война с невидимым, коварным беспощадным врагом Человечества - очень трудно о чем-то кроме этого писать. Шоу с участием президентов-премьеров-министров, бесконечные геополитически-футбольные чемпионаты престижа-амбиций - законные жанры, развлекают публику, занимают время, создают нормальный, необходимый, неумолчно-бодрящий пиар-поток… Но когда сама грубая жизнь вламывается - интерес людей к "вторичным политическим признакам" падает ниже ватерлинии на фоне "первичных жизненных показателей".

Тем не менее писать о ковиде должны все-таки специалисты. Слишком ответственная тема, чтоб увеличивать энтропию своими непрофессиональными эмоциями.

В этой ситуации я хотел бы продолжить цикл статей про 1941 год. Конечно, он кажется не слишком актуальным. Но память о настоящих трагедиях, безумии, геройстве и горе - она все же остается. Этот коллективный иммунитет народов и всего Человечества не уходит до конца, антитела сохраняются - может, благодаря им мы до сих пор живем в Мире.

80-летний юбилей 22 июня 1941 прошел. Но вопрос - остался.

Почему? Зачем?

Почему и зачем, вопреки очевидности, вопреки опыту Первой мировой, Гитлер решился на то, что всем казалось совершенным безумием - начал самоубийственную войну на 2 фронта? Два наиболее известных в России ревизиониста - Суворов - Солонин - не только объясняют, что СССР готовился напасть на Третий рейх (просто опоздал "на недели или дни"), но и что мотивы Сталина были те же, что у Гитлера. А именно: стремление Великого Диктатора к Мировому Господству, экспансии хотя бы в масштабах Европы (Евразии). Отсюда название известной книжки Суворова "Ледокол": Гитлер взломает Запад, а потом Сталин, нанеся удар в тыл, "снимет банк".

Коллективный иммунитет народов и всего Человечества не уходит до конца

Итак: "план Сталина" - Мировая Геополитическая Экспансия. Эта "теория" не просто ничем не подтверждена, она убедительно опровергнута всей политикой Сталина. Геополитическая экспансия такого масштаба - захват сугубо иностранных государств - может объясняться только Мессианской Идеей, реализацией Идеологической Утопии.

Да, в СССР формально такая идея была. Мировая Коммунистическая Революция. "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Плакат, где рабочий кувалдой разбивает цепи, опутавшие Земной шар.

Но все это давно превратилась в ложь - такое же пустое идеологическое заклинание, как "марксизм-ленинизм", "интернационализм", "социалистическая демократия", "общенародная собственность", "отсутствие эксплуатации" и прочее ритуальное ля-ля. А Коминтерн был просто отделом внешней разведки ОГПУ-НКВД "под красивыми лозунгами". Кстати, в 1937-м почти весь Коминтерн был уничтожен. Конечно, формально отказа от этих слов не было, но де-факто СССР был просто корпоративно-бюрократическим государством, где, действительно, у рабочих были некоторые (относительно небольшие) привилегии.

Империалистическая экспансия под прикрытием "идеологии для полезных идиотов"? Но и этого не было. Сталин строил не открытое в мир экспансионистское государство, а прямо противоположное - "социализм-в-одной-стране", максимально герметичную, наглухо закрытую Империю, вроде "большой КНДР", где общение с иностранцами (синоним "шпионов") - главное преступление.

Сталин хотел занять (и считал, что занял) в 1939-1941 гг. идеальную для себя позицию "третьего радующегося". Не вмешиваясь в Мировую Войну по-крупному - пользоваться ситуацией и округлять свои владения без боя, более или менее восстанавливая прежние границы Российской империи (Бессарабия, Прибалтика, куски Финляндии), не пытаясь захватывать большие и трудные в управлении территории. И - укреплять границы, все плотнее отгораживаясь от Внешнего Мира (в том числе Германии). Поэтому СССР отвергал предложения Третьего рейха о вступлении в состав "держав Оси". Сидеть во все более толстой и округлой норе - да. Вылезти оттуда в опасный и чужой (западный!) Мир? Никогда. В 1939-1941 гг. его вполне устраивало это - как он верил - надежное психологически-геополитическое равновесие.

Гитлер был идеологическим маньяком - тоже, разумеется, абсолютно циничным, но с мессианскими комплексами

Идеологически при этом "главный коммунист" был абсолютно индифферентен. В 1930-е годы в СССР яростно проклинали фашизм. Но, выступая в ВС СССР 31 октября 1939 г., Молотов заявил: "Идеологию гитлеризма, как и всякую другую… можно признавать или отрицать. Но … идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война "за уничтожение гитлеризма", прикрываясь фальшивым флагом борьбы за "демократию". И вот это были не пустые слова: "идеологические расхождения" ничуть не мешали сугубо деловым, экономическим и военно-техническим контактам с Третьим рейхом.

Психоидеология Гитлера была совершенно противоположной. Сталин был империалистический реал-политик с абсолютным цинизмом и параноидальными комплексами. Для него идеология была скрепой его Империи, инструментом. Гитлер был идеологическим маньяком - тоже, разумеется, абсолютно циничным, но с мессианскими комплексами. Расовая теория, Мировое Господство Арийцев, жизненное пространство, "всемирный еврейско-большевистский заговор" - вся эта абракадабра была не камуфляжем реал-политики, а содержанием его больного мозга. Поэтому он достаточно точно выразил свои эмоции, написав Муссолини 21 июня: "С тех пор как я принял это трудное решение, я вновь чувствую себя морально свободным. Партнерство с Советским Союзом… оказалось для меня неприемлемо из-за моего происхождения, моих концепций и моих прошлых обязательств. И теперь я счастлив, избавившись от этих душевных мук".

За это его "счастье" Человечество заплатило 50 млн жизней.