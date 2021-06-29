Расширенный вариант системы учета древесины заработает с 1 июля

Электронная система учета заготовленной древесины и сделок с ней начнет работать по всей стране с 1 июля. До этого полгода ЛесЕГАИС испытывали в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях. Главная задача системы - пресечение сделок с нелегально добытой древесиной: как только возникнет подозрение, что в договоре есть лишние кубометры, на валку которых права никто не получал, ЛесЕГАИС тут же заблокирует продажу.

Леса не только обогащают воздух кислородом, но и приносят неплохие деньги, но только в том случае, если эксплуатировать их с умом и соблюдая при этом все лесные законы. Фото: utah778 / iStock

За первые полгода в ЛесЕГАИС было зарегистрировано 338,2 тыс. сделок в отношении 126,5 млн кубометров древесины, сообщили в минприроды. За аналогичный период прошлого года - 300,5 тыс. и 123 млн кубометров. При этом в системе нет пока данных о цене на лес. Не учитывается и его движение с лесосеки на склад и оттуда - на переработку, эти данные появятся после 1 июля.

На каждую партию древесины лесной мастер будет оформлять электронный разрешительный документ - QR-код. В него зашьют информацию о том, сколько и какой древесины загружено на лесовоз, где она была срублена и куда ее везут. Предполагается, что любой проверяющий - от лесного инспектора до сотрудника МВД - сможет всегда и везде отсканировать QR-код, а система автоматически проверит достоверность этих сведений.

"За лесовозами следили и раньше, однако это не мешало, заключив договор на 8 тыс. кубометров древесины, заготовить под 300 тыс. кубов и благополучно их вывезти, - говорит координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Основная проблема обновленной системы, как и прежней, в том, что, если браконьер нашел лазейку и смог под каким-то видом внести свои объемы в систему, перехватить их уже будет невозможно. Я полагаю, объем незаконной заготовки сократится на 20%, остальные найдут способ легализовать свои бревна".

По данным Рослесхоза, в 2019 году лесная отрасль принесла бюджету 144 млрд руб. (данных за 2020 год еще нет). В минприроды ожидают, что с введением в действие расширенной версии ЛесЕГАИС поступления еще больше увеличатся.

За время ее работы на контроль таможенных, правоохранительных и налоговых органов попали более 3,7 млн деклараций о сделках с древесиной. По результатам проверок выписано и собрано штрафов на 540 млн рублей. При этом на создание, развитие и сопровождение самой ЛесЕГАИС государство потратило 1,4 млрд руб. Эти издержки скоро окупятся за счет платежей, поступающих от отрасли, уверены в министерстве.

Из 217 млн кубометров древесины, которые, по данным "Рослесинфорга", заготовили в России в прошлом году, на долю выявленной незаконной рубки пришлось 1,1 млн кубометров. Однако сколько еще контрафакта не было выявлено, эксперты сказать затруднились.

За первую половину 2021 года цены на древесину в России в среднем выросли на 35%, сообщили в ассоциации "Русский лес". На отдельные породы рост доходил до 80%. В отрасли не склонны связывать подорожание продукции с грядущим расширением системы ЛесЕГАИС - точно такая же динамика и в других странах, так что вряд ли изменения отечественного законодательства могли бы на него повлиять.

В правительстве уверены, что появление сопроводительного документа для древесины и фиксирование ее в системе при попадании на склад или переработку позволит сделать отрасль более прозрачной. Она начнет создавать больше рабочих мест, платить более высокие налоги. Однако предсказать конкретный размер увеличения отчислений в бюджеты никто не берется - все зависит от того, насколько быстро лесопользователи смогут найти лазейки в законе, а власти - успеют их залатать.