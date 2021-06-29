Расширенный вариант системы учета древесины заработает с 1 июля

Новости

Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса 21:28
"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом 21:11
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 20:58
"Газпром" отказался от новых мощностей транзита через Украину 20:34
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах 20:32
Впервые российская мужская пара выиграла чемпионат Европы по настольному теннису 20:21
В Ростове сотрудник IT-компании арестован по подозрению в госизмене 20:20
В Москве "Перекресток" опечатали после вспышки коронавируса 19:58
Сборная России помолится в храме Христа Спасителя перед ОИ-2020 19:54
В ВОЗ прокомментировали смертность от штамма "дельта" 19:51
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии" 19:50
Актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис умер в 32 года 19:35
В Туве возбудили дело о заражении детей COVID-19 в лагере 19:18
В Минске прошли консультации руководства Совета безопасности РФ и Беларуси 18:47
В Томске создали реактор для получения биоразлагаемого пластика 18:40
Тренер Франк де Бур уволен из сборной Нидерландов 18:11
Михайлов и Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России 18:07
МИД РФ: Военно-политическая обстановка в Европе деградирует 17:54
Яя Туре рассказал, на что будет тратить зарплату в "Ахмате" 17:47
Астраханским чиновникам дали две недели на прививку от COVID-19 17:43
Иван Жданов заочно арестован по делу о неисполнении решения суда 17:40
На продвижение отечественного кино выделят 500 миллионов рублей 17:37
Владимир Путин встретится с Олимпийской сборной России 17:23
Видео: В Индонезии затонуло пассажирское судно 17:22
В Петербурге задержали торговца поддельными справками о ПЦР-тесте 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Завтра Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Завтра Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
29.06.2021 19:52
Рубрика: Экономика

Щепка не пролетит

Расширенный вариант системы учета древесины заработает с 1 июля
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Электронная система учета заготовленной древесины и сделок с ней начнет работать по всей стране с 1 июля. До этого полгода ЛесЕГАИС испытывали в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях. Главная задача системы - пресечение сделок с нелегально добытой древесиной: как только возникнет подозрение, что в договоре есть лишние кубометры, на валку которых права никто не получал, ЛесЕГАИС тут же заблокирует продажу.
Леса не только обогащают воздух кислородом, но и приносят неплохие деньги, но только в том случае, если эксплуатировать их с умом и соблюдая при этом все лесные законы. Фото: utah778 / iStock Леса не только обогащают воздух кислородом, но и приносят неплохие деньги, но только в том случае, если эксплуатировать их с умом и соблюдая при этом все лесные законы. Фото: utah778 / iStock
Леса не только обогащают воздух кислородом, но и приносят неплохие деньги, но только в том случае, если эксплуатировать их с умом и соблюдая при этом все лесные законы. Фото: utah778 / iStock

За первые полгода в ЛесЕГАИС было зарегистрировано 338,2 тыс. сделок в отношении 126,5 млн кубометров древесины, сообщили в минприроды. За аналогичный период прошлого года - 300,5 тыс. и 123 млн кубометров. При этом в системе нет пока данных о цене на лес. Не учитывается и его движение с лесосеки на склад и оттуда - на переработку, эти данные появятся после 1 июля.

Фото: iStock
На Дальнем Востоке планируют создать госкомпанию по экспорту круглого леса

На каждую партию древесины лесной мастер будет оформлять электронный разрешительный документ - QR-код. В него зашьют информацию о том, сколько и какой древесины загружено на лесовоз, где она была срублена и куда ее везут. Предполагается, что любой проверяющий - от лесного инспектора до сотрудника МВД - сможет всегда и везде отсканировать QR-код, а система автоматически проверит достоверность этих сведений.

"За лесовозами следили и раньше, однако это не мешало, заключив договор на 8 тыс. кубометров древесины, заготовить под 300 тыс. кубов и благополучно их вывезти, - говорит координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Основная проблема обновленной системы, как и прежней, в том, что, если браконьер нашел лазейку и смог под каким-то видом внести свои объемы в систему, перехватить их уже будет невозможно. Я полагаю, объем незаконной заготовки сократится на 20%, остальные найдут способ легализовать свои бревна".

По данным Рослесхоза, в 2019 году лесная отрасль принесла бюджету 144 млрд руб. (данных за 2020 год еще нет). В минприроды ожидают, что с введением в действие расширенной версии ЛесЕГАИС поступления еще больше увеличатся.

За время ее работы на контроль таможенных, правоохранительных и налоговых органов попали более 3,7 млн деклараций о сделках с древесиной. По результатам проверок выписано и собрано штрафов на 540 млн рублей. При этом на создание, развитие и сопровождение самой ЛесЕГАИС государство потратило 1,4 млрд руб. Эти издержки скоро окупятся за счет платежей, поступающих от отрасли, уверены в министерстве.

Из 217 млн кубометров древесины, которые, по данным "Рослесинфорга", заготовили в России в прошлом году, на долю выявленной незаконной рубки пришлось 1,1 млн кубометров. Однако сколько еще контрафакта не было выявлено, эксперты сказать затруднились.

Козлов назвал стоимость модернизации метеостанций в Арктике

За первую половину 2021 года цены на древесину в России в среднем выросли на 35%, сообщили в ассоциации "Русский лес". На отдельные породы рост доходил до 80%. В отрасли не склонны связывать подорожание продукции с грядущим расширением системы ЛесЕГАИС - точно такая же динамика и в других странах, так что вряд ли изменения отечественного законодательства могли бы на него повлиять.

В правительстве уверены, что появление сопроводительного документа для древесины и фиксирование ее в системе при попадании на склад или переработку позволит сделать отрасль более прозрачной. Она начнет создавать больше рабочих мест, платить более высокие налоги. Однако предсказать конкретный размер увеличения отчислений в бюджеты никто не берется - все зависит от того, насколько быстро лесопользователи смогут найти лазейки в законе, а власти - успеют их залатать.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Правительство Минприроды

Главное сегодня

Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
МИД РФ: Обвинения Польши в кибератаках ничем не подкреплены
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год