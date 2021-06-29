Наталья Сергунина: Экспортеров в Москве приглашают поучаствовать в пяти международных отраслевых выставках

Московский экспортный центр приглашает столичные компании принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках этого года. Они пройдут ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать на них свою продукцию на общем стенде "Сделано в Москве". Заммэра Наталья Сергунина рассказала:

- С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тысячи московских компаний. Для них было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными байерами. Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила четыре миллиона долларов.

Столичная программа "Сделано в Москве" (Made in Moscow) направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний города: участие в отраслевых выставках помогает в поиске новых зарубежных партнеров и покупателей, что, в свою очередь, увеличивает число контрактов и объемы продаж. В сентябре в Дубае пройдет строительная выставка The Big 5, а в октябре здесь же состоится технологическая выставка Gitex. В ней смогут поучаствовать столичные компании, ориентированные на экспорт ИТ-услуг и разработок.

В Каннах в октябре проведут рынок аудиовизуального контента MIPCOM. Москва представит на нем продукцию городских кинокомпаний и студий анимации.

Важным отраслевым событием медицинской индустрии станет ноябрьская выставка Medica в Дюссельдорфе. И на этот же месяц в Алма-Ате намечена международная выставка в области пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan.

Московский экспортный центр финансирует 100% затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ.

Справка "РГ"

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.