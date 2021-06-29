Наталья Сергунина: Экспортеров в Москве приглашают поучаствовать в пяти международных отраслевых выставках

Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Экспортеров в Москве приглашают поучаствовать в пяти международных отраслевых выставках

Текст: Анна Полтавцева
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Московский экспортный центр приглашает столичные компании принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках этого года. Они пройдут ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать на них свою продукцию на общем стенде "Сделано в Москве". Заммэра Наталья Сергунина рассказала:

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

- С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тысячи московских компаний. Для них было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными байерами. Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила четыре миллиона долларов.

Столичная программа "Сделано в Москве" (Made in Moscow) направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний города: участие в отраслевых выставках помогает в поиске новых зарубежных партнеров и покупателей, что, в свою очередь, увеличивает число контрактов и объемы продаж. В сентябре в Дубае пройдет строительная выставка The Big 5, а в октябре здесь же состоится технологическая выставка Gitex. В ней смогут поучаствовать столичные компании, ориентированные на экспорт ИТ-услуг и разработок.

В Каннах в октябре проведут рынок аудиовизуального контента MIPCOM. Москва представит на нем продукцию городских кинокомпаний и студий анимации.

Важным отраслевым событием медицинской индустрии станет ноябрьская выставка Medica в Дюссельдорфе. И на этот же месяц в Алма-Ате намечена международная выставка в области пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan.

Московский экспортный центр финансирует 100% затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ.

Справка "РГ"

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков