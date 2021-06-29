Аптеки начнут отпускать лекарства по рецепту онлайн

Дистанционную продажу рецептурных лекарств опробуют в трех регионах перед тем, как ее запустить на территории всей страны. Экспериментальный режим заработает в Москве, а также Московской и Белгородской областях. "Эти регионы мы выбрали не случайно. В них не возникнет проблем с подключением онлайн-аптек к Единой государственной информационной системе здравоохранения, через которую рецептурные лекарства должны отпускаться покупателям", - рассказали "Российской газете" в минэкономразвития.

Сайт аптеки должен будет запросить у покупателя через ЕГИСЗ электронный рецепт из личного кабинета "Мое здоровье" на портале госуслуг. Только при наличии документа лекарство получится положить в корзину и оплатить. Затем его по указанному адресу доставит курьер с соблюдением всех условий хранения.

Так можно будет покупать антибиотики, препараты от диабета, хронических заболеваний сердца, бронхиальной астмы и другие. К рецептурным относится почти половина рынка лекарств, отмечают в DSM Group. Под запретом для онлайн-продаж останутся наркотические и психотропные препараты, а также содержащие более 25% этилового спирта.

Проведение эксперимента стало возможным благодаря принятому закону об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, заработавшему в этом году. Он позволяет правительству временно вводить гибкое регулирование в отдельных отраслях экономики, нуждающихся в цифровизации. Сказалось и то, что электронные рецепты все больше вытесняют бумажные - только в Москве в прошлом году их было выписано более 1 млн. А это одно из условий для внедрения онлайн-продаж рецептурных препаратов.

Нельзя купить онлайн наркотические и психотропные препараты, а также содержащие более 25% этилового спирта

В минэкономразвития подчеркнули, что при доработке программы будут определены категории аптек, которые примут участие в эксперименте.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Елена Манукиян

Ранее правительство разрешило дистанционные продажи безрецептурных лекарств небольшим аптекам, которые с 1 сентября 2021 года смогут отпускать их не только на своих сайтах, но и на маркетплейсах. С апреля 2020 года купить препараты можно было только на сайтах крупных сетевых фарморганизаций. Также по новым правилам при онлайн-торговле стоимость лекарств не должна быть выше той, которая на них установлена в самой аптеке. Ответственность за условия хранения и качество препаратов полностью возлагается на аптечные организации, даже если медикаменты продаются на сайте партнера.

Между тем аналитики price.ru отмечают, что в 2020 году спрос на покупку лекарств через интернет вырос на 87% и сохранился на том же уровне в 2021 году, когда ограничения по самоизоляции были сняты. Это подтверждает, что у россиян появилась привычка заказывать аптечные товары в интернете.

По данным исследования Лаборатории цифрового маркетинга КРОК и Bionika Digitаl, более половины аптечных компаний в России планируют сотрудничество с маркетплейсами, еще треть развивают свою цифровую экосистему, которая потребуется для дистанционной торговли лекарствами: создают свой сайт, продвигают соцсети, запускают чат- боты и другие программы, помогающие коммуницировать с клиентами.