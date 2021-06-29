Иван Жданов заочно арестован по делу о неисполнении решения суда

Директор запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов заочно арестован. Такое решение во вторник принял Нагатинский районный суд Москвы. "В отношении Жданова Ивана Юрьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц с момента его задержания", - сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что подследственный обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса РФ "злостное неисполнение решения суда.

Ранее Жданову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в июне в базе данных МВД России появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России. Согласно последнему решению суда, в случае задержания по прибытию или экстрадиции он сразу будет задержан и помещен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в отношении Ивана Жданова возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении судебного решения в связи с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.

Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда организация ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена.