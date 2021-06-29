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29.06.2021 14:37
Рубрика: Экономика

Фото: Из Ярославля запустили ретропоезд по Золотому кольцу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Первый рейс из Ярославля в Кострому совершил ретропоезд, сформированный для путешествий по Золотому кольцу России.

Пока в поезде два вагона, стилизованных под советские фирменные поезда 1950-1970-х годов, в каждом 56 мягких сидячих мест, стены обиты панелями "под дерево", на окнах зеленые плотные шторы с бахромой, кресла украшены вышивкой с видами городов, входящих в самый старый и известный российский турмаршрут.

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Над внешними бортами вагонов поработали художники-граффитисты, создавшие коллаж из изображений знаковых мест маршрута. А тащит все это великолепие паровоз П-36-0147, построенный в 1955 году. До конца 1970-х машина трудилась на Московской железной дороге, потом в Белоруссии, а в 1988 году ее установили на постамент на станции Шарья Костромской области. Новая жизнь паровоза началась в 2018 году, когда было принято решение о его реконструкции и использовании для туристических целей.

- Это знаменитый советский магистральный паровоз П-36 по прозвищу "Победа", или "Генерал", - рассказывает председатель Общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. - Имеет конструкционную скорость 125 километров в час, мощность - свыше трех тысяч лошадиных сил. Ему достаточно было девяти тонн угля лучших марок, чтобы провести поезд от Шарьи до Данилова, а это почти 350 километров. Паровоз имеет запас воды 46,5 тонны, топлива - 28 тонн, а также специальную машину для подачи угля в топку. Раньше на его борта наносили красную продольную полосу, которую в народе называли генеральскими лампасами, отсюда и пошло прозвище "Генерал".

Первыми пассажирами нового ретро-поезда стали журналисты, а также представители туриндустрии и органов власти, от которых теперь во многом зависит, куда и когда этот ретропоезд отправится в следующий раз.

- Будем создавать и самостоятельные маршруты, и развивать ретродвижение совместно с туроператорами, - пояснил заместитель начальника СЖД Олег Васютенко. - Обязательно будем развивать это движение с департаментами культуры регионов, предлагать наш продукт интегрировать в туристические возможности всех областей. Главное - чтобы было интересно пассажирам, жителям и гостям наших регионов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца Наталья Булах подчеркнула, что только в одном городе маршрута из девяти, в Суздале, нет железнодорожного вокзала, то есть города связаны между собой железной дорогой, которая с точки зрения перемещения туристов и разработки новых интересных маршрутов имеет огромный потенциал. А уж если речь идет о ретропоезде, то, с ее слов, в этом случае "впечатления начинаются еще до посадки пассажира в вагон, то есть в тот момент, когда он стоит на вокзале и видит дым приближающегося паровоза".

- Туризм - это экономика впечатлений. Так вот здесь впечатлений просто море. Я так вижу развитие нашего сотрудничеств с СЖД: таких маршрутов будет все больше, и мы будем совместно работать над их разработкой и продвижением, - заверила Наталья Булах.

Кстати, на что надо обратить внимание во время самой поездки на паровозе, будущим пассажирам ретропоезда должны будут объяснять экскурсоводы. Пронзительные гудки и дым за окном - отнюдь не единственные уникальные впечатления от такого путешествия.

- Обратите внимание на то, как подергивает. Очень своеобразное подергивание. Подобное можно слегка ощутить на разбитом тепловозе, но до такой степени, как на паровозе, - никогда. Это движение паровой машины. А это чух-чух-чух слышите? Это происходит подача пара в паровую машину. Тоже очень своеобразный звук, - специально приехавшая в Ярославль на запуск ретропоезда специалист по истории железных дорог, сотрудник Музея истории Москвы Мария Калиш рассказывает о паровозах, как о самых близких людях. И признается, что не любить их просто невозможно.

Прикипел сердцем к старым механизмам и машинист паровоза Станислав Медведев, доставивший турпоезд в Кострому. Когда-то он водил тепловозы, но потом появилась возможность пересесть на паровоз, и теперь о более современной технике он не желает даже думать.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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- Паровоз хоть и железный, но свой характер имеет, - уверен машинист Медведев. - во время движения топка издает звук, как будто дышит. Это машина с душой, другие ощущения совершенно.

Костромичи, встретившие ретропоезд на перроне, бросились делать фото, селфи, показывать детям дымящее и гудящее чудо техники прошлого века. Впрочем, округляла глаза не только молодежь. Так, пенсионерка не сдержалась и полюбопытствовала у вышедшего из кабины машиниста, неужто правда кочегару здесь приходится лопатой в топку уголь кидать.

- Правда, - ответил Медведев. - Сейчас должности кочегара нет, конечно, есть помощник машиниста. И механизм для подачи в топку угля на этом паровозе тоже есть. Но он иногда подводит. И вот тогда приходится кидать уголь вручную. Занятие не для слабаков.

Когда и в каком направлении состоится следующий рейс ретропоезда "Золотое кольцо России", пока неизвестно. По словам Олега Васютенко, это будет скорее всего рейс к 950-летию Рыбинска в августе. Что касается предложений от туроператоров, то они есть, но представитель СЖД подчеркнул, что говорить о них сейчас преждевременно.

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