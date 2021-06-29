На новую систему с QR-кодами в Москве перешли даже рестораны фастфуда. Пока McDonald s запустил такой эксперимент в 12 ресторанах сети. А большая часть заведений сети работает только навынос.

В этой сети все устроено так же, как и в "классических" ресторанах. На входе гостей встречает сотрудник, который обычным смартфоном проверяет QR-коды у посетителей. Напомню, что сгенерировать их могут только вакцинированные, недавно переболевшие ковидом, а также сдавшие свежий отрицательный ПЦР-тест. Для заведений фастфуда проверка кодов - это гораздо более сложная задача, чем для ресторанов обычного формата. Главное отличие - это гораздо больший поток посетителей.

"Мы рекомендуем оформлять заказ навынос через мобильное приложение или на сайте", - заявили "РГ" в пресс-службе KFC. В McDonald s запустили проверку QR-кодов в тестовом режиме, и пускают гостей в залы 12 заведений. В свою очередь, в KFC подчеркнули, что намерены тоже апробировать такой формат в Москве и Московской области. Данные о количестве посетителей компании пока не предоставляют. Однако, судя по наблюдениям корреспондента "РГ", количество посетителей во всех заведениях значительно упало. Особенно ярко тенденции прослеживаются в центре города в пиццериях: внутри пустуют абсолютно все столики, в то время как на веранде - аншлаг. Персонал и гости связывают это с тем, что до 12 июля на воздухе можно закусывать без QR-кода. Известный московский ресторатор, руководитель барного объединения "Профсоюз" провел экспресс-опрос владельцев заведений общепита. В итоге без малого половина респондентов заявила, что количество посетителей упало на 80 процентов. Столичные власти заявили, что введут ряд мер господдержки для предприятий общепита, пострадавших от пандемии. Соответствующие распоряжения мэра Сергея Собянина утверждены на заседании президиума правительства. Одна из главных мер - отсрочка уплаты арендных платежей за третий квартал. Также кафе включены в программу субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. Также кафе с оборотом до 2 млрд рублей в год смогут получить льготные кредиты на сумму до 500 миллионов рублей.