Лучшие образы князя Александра Невского хоть в живописи, хоть в кино рисуют его взрослым, сильным и мужественным, между тем как он был по нынешним меркам чуть ли не подростком и выиграл Невскую битву в 19 лет. Образы князя представлены на выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", которую в День независимости посетили президент и патриарх.

Промежуточные итоги выставочного рассказа о великом князе подвели председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Митрополит Тихон напомнил, что организаторы задуманной еще в позапрошлом году выставки с самого начала ставили перед собой задачу посмотреть, как воспринималась русская история художниками на протяжении трех веков. Этот "взгляд сквозь века" сразу же обнаружил идеологизированность" художественного рассказа, причем, далеко не только в советское время.

Коллекция из 100 картин из 40 музеев ( 37 - государственных и 3 - частных) убедила ее организаторов, что политические и интеллектуальные пристрастия художников и моды общественного мнения серьезно влияли на исторические образы, но не лишали эти образы ценности. "Экспозиция представляет зрителям традиционный уже образ князя, как умудренного, мужа, человека серьезного возраста, несущего великую ответственность за державу, людей и будущее нашего Отечества, и так оно и есть, - говорит митрополит Тихон, - но только князю во время Невской битвы было 19 лет, а во время Ледового побоища на Чудском озере - 21 год. И он никак не мог быть похожим ни на сыгранный 50-летним Николаем Черкасовым образ, ни на героя знаменитой картины Павла Корина". Поэтому памятник, который вскоре будет установлен на берегу Чудского озера, как раз уравновесит эти образы лицами и фигурами возвращавшихся с битвы молодых воинов.

Исторические картины - это и сенсация, и забвение

Знаменитые образы Александра Невского у Эйзенштейна и Корина, по мнению Зельфиры Трегуловой, стали метафорами силы народа и его способности не только к сопротивлению, но и к разгрому врага. "Мы проделали немалую работу, перелопачивая музейные фонды, - подчеркнула директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - И эта невероятно сложная, детальная работа позволила нам вернуть из небытия огромное количество полотен и имен художников". У исторических картин причудливая судьба, их сенсационное появление часто сменяется полным забвением. Но и среди исторических полотен есть гениальные картины, например, знаменитая "Меншиков в Березове" Василия Сурикова, являющаяся одним из настоящих достижений исторической живописи. Как самые невероятные артефакты выставки Трегулова отметила представленные на ней "Довмонтов меч" XIII века и Городецкий шлем (в Городце, по преданию, скончался возвращающийся из Золотой Орды святой князь). Особого внимания, по ее мнению, также заслуживают представленные на выставке эскизы Генриха Семирадского к росписи картина Виктора Васнецова "Архангел Михаил повергает дьявола", полная предчувствия катастроф XX века.