Москвичам разъяснили правила въезда в огороженный двор

Многие москвичи получили право на ограждение своих дворов и установку шлагбаума. Так они защищают свою территорию от автомобилистов, которые не хотят платить за парковку и пытаются бросить машину в ближайший двор. Но в домах с огороженными дворами порой встречаются жильцы, которые не хотят платить ни за установку забора и шлагбаума, ни за охрану двора. Прав ли будет Совет дома, если не выдаст таким соседям пульт или номер телефона от шлагбаума в свой двор? Значит ли это, что они будут вынуждены ставить машины за пределами двора?

В Мосжилинспекции "РГ" пояснили, что в соответствии с частью 5 статьи 46 Жилищного кодекса решение общедомового собрания является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, даже если они не участвовали в нем или голосовали против. Так что если большинство решило поставить шлагбаум, то меньшинству придется подчиниться и внести взнос.

В платежке за ЖКУ оплата шлагбаума обычно указывается отдельной строкой, как дополнительная услуга. Соответственно, если по ней не платить, то долг будет расти. В то же время по Конституции РФ нельзя запретить собственнику въезжать в дом, где ему принадлежит квартира на правах частной собственности. Такое решение может принять только суд.

А вот лишить неплательщика возможности въезда во двор с комфортом, Совет дома может. На практике это обычно выглядит так: те, кто добросовестно платит за установку и обслуживание шлагбаума, могут открывать его с пульта, с помощью радиометки или мобильного телефона - технических способов сейчас много. Те же, кто отказывается платить, вынуждены заезжать к себе во двор как гости - выходят из машины и сами набирают код, который поднимет шлагбаум. Также им приходится поступать и при выезде из дома, встрече гостей и так далее. Чужие набрать этот код не могут, так как его надо знать. К тому же большинство москвичей предпочитают иметь у шлагбаумов еще и охрану, сотрудники которой знают всех жильцов в лицо. Обычно неплательщикам эти неудобства быстро надоедают, и они предпочитают заплатить за обслуживание шлагбаума и заезжать домой с комфортом.

Здесь можно провести аналогию с домофоном - за его обслуживание тоже берут деньги, также как надо заплатить и за каждый магнитный ключ. И если большинство жильцов приняло решение, что домофон нужен, то заходить в подъезд с его помощью придется всем.

Исключение составляют только машины скорой помощи, пожарной и других аварийных служб, никаких ограничений для въезда которых не должно быть. Такие правила действуют в Москве с 2013 года.