Собянин констатировал рост смертности от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в Москве за неделю выросло. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ заявил мэр города Сергей Собянин.

По его оценкам, общая ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне тяжелой. Развернуты дополнительные мощности в ковидных стационарах, при этом количество госпитализированных приблизилось к 15 тысячам.

Особую тревогу вызывает то, что значительная часть находящихся в стационарах - это больные в тяжелом состоянии. Ранее заммэра Анастасия Ракова оценила долю находящихся в ковидных реанимациях в 15 процентов.