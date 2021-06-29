Собянин заявил о чрезвычайно высокой госпитализации в ковидные стационары

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией при правительстве РФ заявил мэр Сергей Собянин.

"Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Это чрезвычайно высокий показатель", - охарактеризовал положение глава города.

При этом Сергей Собянин отметил, что значительная часть госпитализированных - это больные с тяжелым течением заболевания. В том числе и те, кто находится в специализированных реанимациях.