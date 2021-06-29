В Липецке завершился первый Fox Rock Fest по новым COVID-free правилам

На два дня - 26 и 27 июня - Липецк стал новой музыкальной столицей России. Незадолго до того были отменены open-air в Тульской области, под Москвой и в Екатеринбурге. Остальным нужно было делать правильные выводы. Поэтому на Fox Rock Fest сразу же закупили бесплатные для зрителей ПЦР-тесты, спланировали собственную систему безопасности... И в итоге он стал первым COVID-free фестивалем России. А среди его участников оказались Little Big, Диана Арбенина и "Ночные Снайперы", The Hatters, "Френдзона" и бьющие все рекорды по интенсивности гастрольной деятельности живописные поп-панкерши из "Кис-Кис".

Да, многие из 28 сольных артистов и групп не имели отношения к року - например, рэп-команда "Хлеб", исполнитель GONE.Fludd или новая звезда тин-попа из интернета Дора. Но зато генеральный продюсер фестиваля Виктор Дробыш смог представить обширную палитру современной музыки и свою фестивальную программу безопасности. Поэтому Fox Rock Fest в итоге и разрешили. Самым сложным при этом было разработать систему, при которой на него попадали только те, кто здоров. Причем не только зрители, но и сами артисты, технический персонал, повара, журналисты, телеоператоры...

Очень мудро, что первый в истории Липецка городской музыкальный рок-фестиваль проходил на расположенном посреди реки Воронеж Зеленом острове. На два дня около него запретили навигацию лодок и катамаранов - чтобы "зайцы" не приплывали без билетов. Так было проще обеспечивать и безопасность от ковида: заранее было оговорено, что на фестиваль пустят лишь тех, кто уже прошел вакцинацию, имел соответствующий сертификат, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Каждый показывал один из этих документов, а потом уже паспорт и билет - и лишь затем попадал на территорию Fox Rock Fest.

Солист Little Big пообещал оторвать свои усы, если Fox Rock Fest состоится. И слово сдержал

Тем, у кого справок не было, экспресс-тесты делали тут же и бесплатно! А затем нужно было ждать, когда выкрикнут твой номер талона или фамилию. Что-то вроде ситуации в ресторанах быстрого питания или лотереях. Только здесь уже счастливчиков сразу же, без обмана, допускали на остров. Да, приходилось ждать. Но время в очередях весело скрашивала шустрая рыжая лиса с зеленой электрогитарой - талисман фестиваля. Одетый в ее наряд актер приветливо махал руками-лапами и охотно соглашался на селфи. К бойкой радости тех, кто приехал послушать музыку с детьми.

Забегая вперед, стоит сказать, что положительный тест на COVID-19 оказался только у двух десятков человек, которым пообещали вернуть деньги за билеты и отправили по домам. Зато остальные 20 тысяч зрителей могли чувствовать себя в безопасности от коронавируса. Впрочем, перед входом им все равно мерили температуру и выдавали маски.

"Можем ли мы рекомендовать свою методику для других фестивалей?! - размышлял Дробыш во время пресс-конференции и приводил цифры. - Один экспресс-тест оптом стоит в районе 1,5 тысячи рублей- практически цена билета. Если прикинуть, что таких тестов было закуплено больше 10 тысяч, то выходит 15 миллионов рублей..."

Да, сумма немалая, поэтому мэтр разводил руками: "Без поддержки со стороны НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат. - Прим. ред.) мы эту схему вряд ли бы реализовали - фестивали вообще дело не очень маржинальное, особенно сейчас. Так что масштабировать такую историю на другие мероприятия будет, пожалуй, нелегко..."

Но рок-фестиваль того стоил: песчаные пляжи, возможность искупаться и позагорать, турниры по футболу и волейболу, 150-метровая полоса препятствий, гигантский скалодром, ярмарки народно-прикладного искусства, аттракционы. Но главной все-таки была музыка на двух сценах: гротескный синти-поп питерских художников из Shortparis, глумливый панк группы "Пошлая Молли" с ее привычным гнусавым, но драматически точно выверенным вокалом, бесшабашный поп-панк "Кис-Кис" с бросанием со сцены предметов нижнего белья. И как всегда эффектная и отчаянно романтичная в мелодиях и текстах Диана Арбенина, ободрившая зрителей со сцены: "Мы с вами рокеры, мы выстоим!"

Завершился фестиваль большим салютом. Все его заслужили: и артисты, и зрители, и организаторы.

А на прощание Виктор Дробыш пообещал, что Fox Rock Fest станет ежегодным.