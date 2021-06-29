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29.06.2021 09:54
Рубрика: Происшествия

В МЧС подсчитали ущерб от "суперливня" в Москве

Текст: Тимофей Борисов

Из-за прошедшего накануне ливня в Москве упали 170 деревьев, повреждены 45 машин, рухнул один башенный кран, а также повреждены линии электропередач в подмосковном Раменском. Такой предварительный итог, разбушевавшейся накануне стихии подвели в экстренных службах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Помимо столицы непогода повалила и 108 деревьев в области. Ураган повредил крышу нежилого здания в Щелково на Фряновском шоссе. Эвакуировано 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

А в Москве наибольший урон получила кровля здания на улице Правда, где располагается редакция "Российской газеты", в том корпусе, где раньше располагалась редакция газеты "Комсомольская Правда".

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Москве на ул. Правды произошло частичное обрушение строительных лесов и конструкции фасада. По уточненной информации площадь обрушения составила 25 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет. Перекрыто две полосы движения. К ликвидации последствий от МЧС России привлекались 6 единиц техники и 24 человека личного состава", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

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