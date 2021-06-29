В Москве наградили победителей розыгрыша машин среди вакцинировавшихся

Удивительно, но ни один из тех, кто выиграл первые пять автомобилей Renault, пройдя вакцинацию от коронавируса, о розыгрыше не знал. Как-то так получилось, что и в прививочном пункте не предупредили, и массовая реклама прошла мимо них. Генератор случайных чисел, с помощью которого определяли победителей акции, словно бы не случайно распорядился так, чтобы пятеро москвичей получили максимум положительных эмоций. И когда, куда спустя несколько дней после розыгрыша их позвали на вручение машин в автосалон, они делились эмоциями со всем желающими.

Не знали об акции - значит, и розыгрыш не смотрели. "Когда позвонили и радостно сообщили, что я выиграл автомобиль, первая мысль была - это мошенники. Долго же им пришлось убеждать меня в том, что это не розыгрыш", - улыбается Дмитрий Софьин. Он работает водителем-экспедитором в медицинской компании, жена - врач-логопед, то есть с медицинскими показаниями к прививкам оба знакомы и об опасности вируса знают не только из СМИ. "В ноябре прошлого года мы переболели ковидом, я полегче, жена тяжело, решили, что пойдем прививаться, как только начнут падать антитела, приобретенные после болезни", - продолжает рассказывать Дмитрий. Это "как только" выпало на третью неделю июня, когда проводился розыгрыш. Дмитрий с супругой живут в Новой Москве, одна машина у них уже есть, но подумывали о второй, чтобы каждому было удобно добираться до работы. Теперь у Софьиных есть новенький белый Renault.

Ирина Демченкова тоже живет в ТИНАО. Работает референтом в агропромышленной компании. Вакцинацию долго откладывала, но потом коронавирусом заболела ее родная сестра. "Когда я увидела, как тяжело она переносит болезнь, побежала прививаться, не думая. Какая акция, о чем вы? Мне главное было здоровье свое защитить!" - говорит она. Поэтому, когда позвонили с сообщением о выигрыше, Ирина послушала и просто бросила трубку. Тем более, в тот момент она только с работы пришла, хотелось отдохнуть, а не слушать сказки о выигранных машинах. Организаторам акции пришлось перезванивать и убеждать, что никакие это не сказки. Одна машина в семье Ирины уже есть, поэтому на акционной будет ездить дочь Виктория.

Отдаст выигрыш сыну Давиду и Лусинэ Ашотовна из Южного округа. Ее семья тоже долго принимала решение о вакцинации - сомневались, спорили, взвешивали все за и против. В конце концов решили: жить в панике, всякий раз, выходя на улицу, переживать, как бы не заразиться и не загреметь в Коммунарку, они не готовы. Пошли в свою поликлинику и привились.

Светлана Сергеевна из Восточного округа трудится в сфере, чьи работники попали под обязательную вакцинацию. Для нее решающим оказался приказ работодателя, хотя, признается она, и без этого были мысли привиться. Но как-то все руки не доходили. А тут пошли гулять в парк "Радуга" в Вешняках, набрели на павильон "Здоровая Москва" - и за 15 минут привились всей семьей.

Не дошел до своей поликлиники и Сергей Носов из Северо-Западного округа столицы. Привился в торговом центре "Щука", который оказался ближе. "Специально планировал дату вакцинации так, чтобы успеть сделать оба укола и еще иметь пару недель до отпуска - вдруг какая побочка вылезет", - рассказывает он. К слову, все пятеро счастливчиков прививались "Спутником V" и ни у кого из них не случилось после этого даже легкого насморка. А в отпуск Сергей теперь поедет на новом автомобиле.

Впереди - еще четыре аналогичных розыгрыша, участником которых автоматически становится каждый москвич, пришедший на вакцинацию. Не все считают, что подобные аттракционы неслыханной щедрости сейчас уместны, даже у журналистов, приехавших освещать первую церемонию награждения, мнения разделились. Но президент Московской торгово-промышленной палаты, которая является инициатором и соорганизатором акции "Вакцина рулит", Владимир Платонов говорит так: "Это обычная европейская практика, когда предприниматели стимулируют важный социальный процесс, в данном случае - вакцинацию. Когда в первую волну пандемии был объявлен локдаун, бизнес-сообщество потеряло столько рабочих мест и понесло такие убытки, что повторения больше никто не желает". Сам Платонов, кстати, тоже привит. И уже готовится к ревакцинации, поскольку истекают полгода после прививки.