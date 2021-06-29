В Москве "Перекресток" опечатали после вспышки коронавируса

На юго-востоке Москвы магазин "Перекресток" опечатали после нескольких случаев коронавируса у персонала.

Как сообщил специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш, вспышка заболеваемости выявлена в магазине на Братиславской улице. Во время эпидрасследония выявлены многочисленные нарушения. Сотрудники ходили со спущенными масками, ко многим антиковидным мерам относились формально.

Эксперты пришли к выводу о неудовлетворительном состоянии магазина. Помещения опечатаны, а материалы переданы в суд. По его решению работу магазина могут приостановить на срок до 90 суток.