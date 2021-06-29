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29.06.2021 09:40
Рубрика: Происшествия

В Москве украли оборудование для добычи криптовалюты на 3 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве задержаны двое молодых людей, подозреваемых в краже оборудования для добычи криптовалюты.

У пенсионерки украли почти три миллиона рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что ночью воры сломали замок решетки подвального помещения организации, расположенной на Красноказарменной улице. Из помещения были украдены три серверных блока. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

Как выяснилось, воры надели спецодежду рабочих, погрузили блоки в автомобиль, номера которого предварительно закрыли, и уехали в неизвестном направлении. Вскоре они разместили объявление о продаже майнингового оборудования в социальных сетях. Однако сбыть его не успели - их задержали сотрудники уголовного розыска. Ими оказались двое безработных мужчин в возрасте 18 лет и 21 года, один из которых ранее судим за кражу.

Оборудование изъято и возвращено законному владельцу.

С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Потерять свободу они могут на срок до десяти лет.

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