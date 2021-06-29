В Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 15 раз

За минувшую неделю количество записавшихся на вакцинацию от коронавируса в Москве достигло 87 тысяч. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительственного координационного совета по борьбе с инфекцией.

Таким образом, по сравнению с майскими минимальными значениями запись на прививку выросла примерно в 15 раз. "Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться, и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек", - подчеркнул Собянин.

По его мнению, именно масштабная вакцинация в короткие сроки позволит приблизить создание коллективного иммунитета к коронавирусу.