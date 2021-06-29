В Подмосковье обновили ограничения из-за коронавируса

Власти Московской области ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Так, массовое мероприятие на воздухе не могут посещать более 500 зрителей. При этом все они должны соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятия с максимальным количеством гостей до 50 человек разрешено проводить без применения QR-кодов, если соблюдается социальная дистанция.

Также с этого дня разрешено пользоваться детскими площадками в парках без предъявления QR-кода.