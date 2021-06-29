В Подмосковье стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России

Возрастающим влиянием современных цифровых технологий на важнейшие сферы жизни общества и государства отмечено и сотрудничество между регионами Союзного государства. Именно поэтому повестка VIII Форума регионов Беларуси и России, который стартовал во вторник, 29 июня, посвящена научно-техническому сотрудничеству двух братских стран.

Актуальность данной темы, подчеркнула спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, слова которой приводит БЕЛТА, обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции России и Беларуси.

Основные мероприятия Форума регионов, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов, продлится в этом году до 1 июля, а его основные мероприятия будут организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19, уточняет агентство.

В первый день на форуме будет организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий; роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства.

В повестку дня включены и различные аспекты взаимодействия двух государств по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров; право и цифровизация в СГ: перспективы и направления; молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Кроме того, впервые на полях форума состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного парламента при Национальном собрании РБ.

А в среду на полях форума пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Оно "позволит подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции", - полагает белорусский сенатор Анатолий Исаченко.

Особое внимание на форуме регионов, отмечает агентство, будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат двух стран. А в целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.

Важной частью программы VIII Форума регионов станет пленарное заседание, которое пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.