На Камчатке построят центр подготовки водолазов Тихоокеанского флота

Минобороны России планирует к концу года построить учебно-тренировочный комплекс для водолазов Тихоокеанского флота. Комплекс предназначен для обучения водолазов, подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности сил, флота и других важных государственных и военных объектов.

Как рассказали в Минобороны РФ, строительство нового водолазного комплекса, а также объектов пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Водолазный комплекс, будет представлять собой четырехэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров. На втором этаже разместится 25-метровый бассейн глубиной пять метров. Бассейн будет оборудован четырьмя специальными водолазными трапами на всю глубину и подводной подсветкой.

Также проектом предусмотрены водолазный пост, мастерская водолазного оборудования, помещения для обессоливания, мойки и сушки снаряжения. Кроме того, в здании запланированы кабинет врача-спецфизиолога, учебный класс по водолазной подготовке, кладовая учебных пособий, комнаты инструкторов, дежурного, комната хранения оружия, гардероб, душевые. Для восстановления физического состояния водолазов в центре будет установлена стационарная барокамера, которая обеспечит проведение декомпрессии и лечебной рекомпрессии.