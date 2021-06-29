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29.06.2021 14:49
Рубрика: Власть

На Камчатке построят центр подготовки водолазов Тихоокеанского флота

Текст: Александр Степанов

Минобороны России планирует к концу года построить учебно-тренировочный комплекс для водолазов Тихоокеанского флота. Комплекс предназначен для обучения водолазов, подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности сил, флота и других важных государственных и военных объектов.

Фото: Скриншот видео RT
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Как рассказали в Минобороны РФ, строительство нового водолазного комплекса, а также объектов пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Водолазный комплекс, будет представлять собой четырехэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров. На втором этаже разместится 25-метровый бассейн глубиной пять метров. Бассейн будет оборудован четырьмя специальными водолазными трапами на всю глубину и подводной подсветкой.

Также проектом предусмотрены водолазный пост, мастерская водолазного оборудования, помещения для обессоливания, мойки и сушки снаряжения. Кроме того, в здании запланированы кабинет врача-спецфизиолога, учебный класс по водолазной подготовке, кладовая учебных пособий, комнаты инструкторов, дежурного, комната хранения оружия, гардероб, душевые. Для восстановления физического состояния водолазов в центре будет установлена стационарная барокамера, которая обеспечит проведение декомпрессии и лечебной рекомпрессии.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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