В Бурятии суд закрыл банкетный зал на 90 суток из-за свадьбы депутата

Октябрьский районный суд Улан-Удэ на 90 суток приостановил работу банкетного зала, в котором, невзирая на ограничения в связи с распространением коронавируса, состоялась свадьба депутата Народного Хурала Бурятии.

Как сообщила пресс-служба суда, решением от 28 июня индивидуальный предприниматель, осуществляющая деятельность в банкетном зале, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

"Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности банкетного зала Capital Hall Crystal сроком на 90 суток, то есть до 20 сентября 2021 г. включительно", - говорится в сообщении.

Проверку банкетного зала региональное управление Роспотребнадзора организовало после появившейся в местных СМИ информации о проведенной в нем свадьбе депутата, на которой присутствовало около ста гостей. Свадьба состоялась 18 июня вопреки установленному запрету на проведение массовых мероприятий из-за пандемии.

Оценку действиям депутата даст комиссия по этике парламента Бурятии, куда поступило заявление от одного из его коллег.