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29.06.2021 11:51

В Якутии прошел главный национальный праздник - Ысыах Олонхо

Текст: Владимир Таюрский
В Олекминском районе Якутии прошел Ысыах Олонхо - символ сохранения культурных, исторических и духовных ценностей жителей республики.
Фото: ЯСИА Фото: ЯСИА
Фото: ЯСИА

Традиция отмечать Ысыах в самые долгие летние дни уходит корнями в глубокую древность. Люди из разных улусов, уставшие от продолжительной лютой зимы, собирались вместе, совершали культовые обряды, пировали, проводили всевозможные игры и состязания, вместе встречали восход Солнца, водили хоровод осуохай. Одними из самых почитаемых гостей на этом празднике всегда были олонхосуты - исполнители героического народного эпоса Олонхо. Передающиеся из поколения в поколения сказания о подвигах богатырей прошлого они могли петь часами и даже сутками напролет.

Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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Ысыах - это самый любимый, зажигательный и массовый праздник в Якутии. А с 2006 года, после того, как якутский героический эпос был провозглашен ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества, помимо "обычного" праздника в республике стали проводить Ысыах Олонхо. Главное его действо - состязания олонхосутов, благодаря чему развлекательное, по сути, мероприятие обретает значительно более глубокий смысл. Еще одна особенность Ысыаха Олонхо - право на его проведение ежегодно передается от улуса к улусу как эстафетная палочка.

На этот раз праздник был проведен в Олекминском районе в особой ситуации, с соблюдением всех защитных и ограничительных мер. Допуск зрителей был обеспечен только при предъявлении прививочных сертификатов о полной иммунизации против COVID-19. И даже в таких условиях Ысыах Олонхо удался.

- Замечательно, что в век глобализации и динамичной интеграции разных культур и традиций мы вновь и вновь обращается к своим корням, к глубинам национального мировоззрения, проникаемся мудростью предков, которая щедро и первозданно содержится в живой ткани якутского Олонхо. Мы гордимся тем, что еще в 2005 году ЮНЕСКО признало наш эпос шедевром устного нематериального культурного наследия человечества. Это стало подтверждением особого вклада якутского народа в мировую культуру, - поприветствовал гостей и участников глава Якутии Айсен Николаев.

На национальный праздник приехало немало гостей из других стран и регионов России. По традиционному особому обряду якутяне встречали почетных гостей - посла Турции в России Мехмета Самсара, генерального консула Республики Таджикистан Ятима Давлатходжа, генерального секретаря Евразийского регионального отделения Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" Расиха Сагитова, главы Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргата Мухаметова, руководителя канцелярии посольства Киргизской Республики в Якутске Жоомарта Абдыманапова и многих других.

В состязаниях олонхосутов, которые длились три дня, приняли участие около восьмидесяти сказителей. Среди них были не только убеленные сединами старики, но и молодежь и даже дети. Шедевры древнего устного народного творчества по-прежнему передаются в Якутии из поколения в поколение.

Разумеется, были и концерты с участием представителей многих проживающих на территории района народов, и конкурс игры на национальном инструменте хомусе, угощения, хоровод осуохай - все, как бывает всегда во время Ысыаха. Народные мастера организовали выставку своих изделий. А кузнецы даже провели показательную плавку металла по древней технологии пращуров.

Празднично украшенный ландшафтно-этнографический комплекс "Аанньаах хочото" кипел жизнью. Олекминчане, как всегда бывает во время Ысыаха, обрели много новых друзей. А со Спасским муниципальным районом Татарстана даже оформили отношения официально, заключив соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

- Примечательно, что организация и проведение Ысыаха Олонхо для нашей республики - это не только сугубо культурное мероприятие. Велико позитивное влияние этого события на социально-экономическое развитие района, в котором Ысыах Олонхо проводится, - отметил Айсен Николаев.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Республика Саха (Якутия)

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