В Якутске двое рабочих погибли в канализационном колодце

В Якутске два работника АО "Водоканал" погибли во вторник при проверке колодца канализационного коллектора.

Пресс-служба предприятия сообщила, что бригада проводила подготовительные работы перед промывкой трубопровода канализационного коллектора № 1. Специалисты вскрывали запечатанные канализационные колодцы. Работая на очередном колодце, расположенном на проезжей части проспекта Ленина, они произвели вскрытие и оставили колодец открытым на 30 минут, согласно инструкции.

"По прошествии этого времени один из специалистов спустился в колодец для его осмотра и поднялся обратно. Предполагается, что в промежуток времени между первым и вторым спуском в канализационном колодце скопился газ. В результате этого, спустившись в колодец второй раз, работник Службы канализования вдохнул газ и потерял сознание. Чтобы спасти коллегу, вслед за ним отправился второй специалист, который также потерял сознание. В результате инцидента оба работника скончались", - говорится в сообщении.

На предприятии будет проведено внутреннее расследование для более точного выяснения причин трагедии.