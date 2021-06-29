В Японском море подлодка ТОФ торпедировала "вражескую" субмарину

В Японском море прошли учения, во время которых дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота атаковала субмарину условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

Сначала экипажу дизельной подлодки пришлось потренироваться в поиске "противника", который пытался этому помешать, используя средства акустического противодействия. Тем не менее "враг" был обнаружен и атакован торпедами. Во время обстрела "вражеская" субмарина выполнила маневр уклонения. Подводники отработали задачу по уходу от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Во время маневров в акватории дежурило спасательное судно "Игорь Белоусов".