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29.06.2021 04:56
Рубрика: Власть

В Японском море подлодка ТОФ торпедировала "вражескую" субмарину

Текст: Ольга Коваль

В Японском море прошли учения, во время которых дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота атаковала субмарину условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

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Сначала экипажу дизельной подлодки пришлось потренироваться в поиске "противника", который пытался этому помешать, используя средства акустического противодействия. Тем не менее "враг" был обнаружен и атакован торпедами. Во время обстрела "вражеская" субмарина выполнила маневр уклонения. Подводники отработали задачу по уходу от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Во время маневров в акватории дежурило спасательное судно "Игорь Белоусов".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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