В Приморье пропали трое детей, один из них утонул

Утром 28 июня в приморском городе Лесозаводске девятилетний мальчик и два его двоюродных брата восьми и двенадцати лет уехали на велосипедах в направлении реки Уссури. К вечеру их вещи нашли на берегу, сами дети пропали, сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

К поискам привлекли волонтеров, полицейских, сотрудников МЧС, прокуратуры и следователей. На следующий день в 800 метрах от места, где лежали велосипеды и другие вещи ребят, было найдено тело одного из мальчиков. Видимых травм, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти, нет, по предварительной версии, он утонул.

Где находятся братья погибшего пока неизвестно. Поиски продолжаются.

Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве (пункты "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ). Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося.

"Будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах, охране их жизни и здоровья", - заявили прокуроры.