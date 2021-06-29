Врач рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь

Пациенты с сердечно-сосудистой патологией и онкобольные должны первыми задуматься о прививке от коронавирусной инфекции. Такого мнения придерживается главный врач первой городской больницы Петропавловска-Камчатского Ирина Вайнес.

- У этих пациентов, если они перенесут коронавирусную инфекцию, последствия будут значительно тяжелее, - объяснила медик свою рекомендацию.

Как рассказала врач, во время пандемии произошел значительный рост осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. У пациентов случаются обострения ишемической болезни сердца, развиваются тромбоэмболические осложнения, прогрессирует сердечная недостаточность, бывает и так, что коронавирус поражает непосредственное сердце в виде миокардитов и перикардитов.

В то же время специалист отметила, что есть ряд противопоказаний к вакцинации. Например, нельзя делать прививку, если у человека сильно поднялась температура или есть другие признаки острой респираторно-вирусной инфекции нековидного происхождения. Опасны и обострения хронических заболеваний. Ирина Вайнес заверила, что врач в пункте вакцинации обязательно выяснит, есть ли причины отказать пациенту в прививке.

- Я не открою что-то новое, если скажу, что во все времена эпидемии побеждались вакцинацией. У каждого человека два варианта: принять ситуацию, что он сейчас переболеет COVID, или принять решение, что ему нужно сделать вакцину, - считает эксперт.

Напомним, в Камчатском крае работают 23 стационарных и мобильных пункта вакцинации.