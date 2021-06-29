Более 13 тысяч нижегородцев остались без света из-за грозы

В Нижегородской области из-за грозы без света остались более 13 тысяч человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным на 06.30 сегодняшнего дня, без электроснабжения остались жители 41 населенного пункта, в том числе - в областном центре, на Бору, в Воротынском, Богородском и Кстовском районах. Это 4 425 домов с населением 13 109 человек.

Из-за непогоды было повалено 35 деревьев и повреждено 3 автомобиля.

Сильная гроза прошла в Нижегородской области накануне вечером. Местами наблюдался град, шквалистый ветер.