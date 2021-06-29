Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой помощи в стационарах и первичной помощи в амбулаторных условиях для взрослого населения. Такие меры приняли из-за роста случаев заражение COVID-19, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Ограничения действуют с 28 июня до улучшения эпидемиологической ситуации.

Продолжится проведение заместительной почечной терапии, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля; проведение дополнительного медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу; проведение скрининга беременных; оказание плановой помощи детям; проведение профосмотров при устройстве на работу; вакцинация против коронавирусной инфекции.

"Также продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести", - говорится в сообщении минздрава Удмуртии.

За последние сутки в Удмуртии зарегистрировали 94 новых случая COVID-19, выздоровел 41 человек, четверо умерли.