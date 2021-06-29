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29.06.2021 12:01

Чувашия признана одним из лидеров инновационного развития

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия стала лидером по инновационной активности среди регионов России, следует из аналитического доклада, обнародованного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По внедрению инноваций, как указано в документе, Чувашия оказалась на уровне Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Томской, Нижегородской областей и Мордовии. Эксперты ВШЭ отметили, что на эти регионы приходится более 40 процентов общего объема инвестиций в инновации и 35 процентов объема произведенной в стране инновационной продукции.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Как пояснили в министерстве промышленности и энергетики республики, первого места в рейтинге удалось достичь благодаря высокому уровню новизны выпускаемой продукции. Кроме того, доля новых для рынка инновационных товаров, работ, услуг достигла 7,1 процента, что выше среднего показателя по России в пять раз.

Регион также сохранил первенство по уровню активности в сфере организационных и маркетинговых инноваций. Более 5 процентов предприятий практиковали организационно-управленческие изменения и осваивали современные приемы продвижения продукции.

В мае этого года, напомним, глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о создании в республике институтов инновационного развития. Контроль деятельности каждого из них был возложен на министерства. Так, за работу "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере ЧР" отвечает миниэкономразвития и министерство промышленности и энергетики. Также оба ведомства будут следить за деятельностью "Центра прототипирования инновационных разработок в области машиностроения".

Курировать "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности" предстоит региональному минпромэнерго. Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса находится в ведении министерства экономического развития. За работой унитарного предприятия "Агро-инновации" отвечает министерства сельского хозяйства республики.

"Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации" эксперты Высшей школы экономики выпускают с 2012 года. В течение нескольких лет Чувашия регулярно улучшала в нем свои позиции. При подготовке документа специалисты учитывают десятки показателей, включая индексы качества инновационной политики, социально-экономических условий инновационной деятельности, научно-технического потенциала.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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