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29.06.2021 17:50

Для сел Чувашии нашли способ решить проблемы водоснабжения

Текст: Сергей Кирсанов
Аномальная жара проявила проблемы водоснабжения, существующие в ряде сельских поселений Чувашии. В минстрой республики поступило большое количество обращений жителей, в том числе и на бездействие администраций муниципалитетов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Связанные с водоснабжением вопросы стали основной темой селекторного совещания, которое провел исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Илья Ионочкин.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Представители местных администраций рассказали о ситуации и высказали мнение о потенциальных способах ее исправления.

По словам Ионочкина, одним из механизмов может стать предоставление инфраструктурных кредитов под 3-5 процентов годовых от Фонда содействия реформирования ЖКХ.

- Это действительно хороший способ профинансировать ваши проблемные объекты, на которые не выделены средства и нет возможности их построить, - обратился к районам и.о. замминистра.

В некоторых муниципалитетах к решению проблем уже приступили. Так, в южных районах республики продолжается строительство масштабного проекта группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. На возведение первого и четвертого пусковых комплексов водовода в 2021 году направлено более 410 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Завершить строительство и ввести в эксплуатацию оставшиеся пусковые комплексы планируется до конца 2023 года. Групповой водовод обеспечит качественной питьевой водой более 48 тысяч жителей 77 населенных пунктов.

В селе Порецкое уже завершается строительство второго этапа водопровода, реализуемого в рамках программы "Чистая вода".

100 миллионов рублей из бюджета республики выделено районам на капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. На эту сумму планируется модернизировать 99 объектов. В прошлом году по данной программе было отремонтировано 189 башен.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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И.о. замминистра попросил глав районов обратить особое внимание на все проблемные вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Муниципалитеты также должны определить перечни объектов, которые планируется обновить или возвести.

- В дальнейшем совещания мы будем проводить по данной таблице для полного понимания как с вашей, так и нашей стороны того, что нужно сделать и каким образом министерство может вам помочь, - отметил Илья Ионочкин.

Обеспечение жителей качественной питьевой водой является для республики одним из самых актуальных на ближайшее время. Об этом глава Чувашии Олег Николаев говорил в ходе своего послания Госсовету. По его словам, в минувшем году 22 тысячи человек в разных населенных пунктах получили надежную систему подачи чистой воды после ремонта источников водоснабжения. Задачей этого года является завершение работы над проектно-сметной документацией по водоводу южного куста и начало реализации проекта. По данному направлению, отметил Николаев, получена поддержка главы государства.

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