Глава Прикамья рассказал о подготовке к юбилею Перми

Глава Прикамья донес до зампреда правительства, как исполняются поручения, полученные в апреле на заседании организационного комитета. Кроме того, Дмитрий Махонин сообщил о ходе реализации различных программ, намеченных к исполнению к юбилею Перми.
- Для Пермского края юбилей не только проведение всевозможных культурных мероприятий, - отметил на встрече Дмитрий Махонин. - В первую очередь это возможность реализации больших инфраструктурных проектов, которые имеют первостепенное значение для успешного развития социальной и экономической областей Прикамья. Некоторые объекты появятся уже после юбилея, но работа над ними началась заранее. Это связано с тем, чтобы они имели поддержку в ходе подготовки к празднованию 300-летия Перми.
15 июля состоится заседание организационного комитета, также сформирован экспертный совет, в работе которого принимают участие предприниматели, деятели науки и культуры. А юбилейный логотип "Пермь-300" создается с участием всех жителей Прикамья. все поступившие от них предложения сейчас анализируются, и потом будут использованы в разработке фирменного стиля.
- Правительство Пермского края серьезно отнеслось к поручениям, полученным после первого заседания организационного комитета, - сказал Дмитрий Чернышенко. - Создан и и утвержден состав краевого оргкомитета "Пермь-300", уже действует одноименный фонд внебюджетного финансирования, идет работа над созданием логотипа и фирменного стиля юбилея. Хочу напомнить, что наша цель - не просто организовать всеобщий праздник для пермяков, но и заложить фундамент для прорывного развития региона на годы вперед. Для этого необходимо по максимуму использовать имеющиеся региональные и федеральные ресурсы.
Также на рабочей встрече губернатор Пермского края сообщил, что регион готов участвовать в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и намерен заручиться поддержкой в его рамках.