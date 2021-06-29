Глава Прикамья рассказал о подготовке к юбилею Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. На ней руководитель региона рассказал, как идет деятельность по подготовке празднования юбилея Перми, которой через два года исполнится триста лет.

Глава Прикамья донес до зампреда правительства, как исполняются поручения, полученные в апреле на заседании организационного комитета. Кроме того, Дмитрий Махонин сообщил о ходе реализации различных программ, намеченных к исполнению к юбилею Перми.

- Для Пермского края юбилей не только проведение всевозможных культурных мероприятий, - отметил на встрече Дмитрий Махонин. - В первую очередь это возможность реализации больших инфраструктурных проектов, которые имеют первостепенное значение для успешного развития социальной и экономической областей Прикамья. Некоторые объекты появятся уже после юбилея, но работа над ними началась заранее. Это связано с тем, чтобы они имели поддержку в ходе подготовки к празднованию 300-летия Перми.

15 июля состоится заседание организационного комитета, также сформирован экспертный совет, в работе которого принимают участие предприниматели, деятели науки и культуры. А юбилейный логотип "Пермь-300" создается с участием всех жителей Прикамья. все поступившие от них предложения сейчас анализируются, и потом будут использованы в разработке фирменного стиля.

- Правительство Пермского края серьезно отнеслось к поручениям, полученным после первого заседания организационного комитета, - сказал Дмитрий Чернышенко. - Создан и и утвержден состав краевого оргкомитета "Пермь-300", уже действует одноименный фонд внебюджетного финансирования, идет работа над созданием логотипа и фирменного стиля юбилея. Хочу напомнить, что наша цель - не просто организовать всеобщий праздник для пермяков, но и заложить фундамент для прорывного развития региона на годы вперед. Для этого необходимо по максимуму использовать имеющиеся региональные и федеральные ресурсы.

Также на рабочей встрече губернатор Пермского края сообщил, что регион готов участвовать в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и намерен заручиться поддержкой в его рамках.