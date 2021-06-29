Глава района написал письмо Патрушеву - что из этого вышло

Вначале было письмо. Обычный глава не самого известного в стране Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов несколько месяцев назад написал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Еще три года назад в дождь по Бакрчи не только на машине было не проехать - лошади застревали в дорожной трясине. Теперь тут впервые за 800 лет появились асфальтированные дороги. Фото: Александр Эшкинин

В своем обращении сельский чиновник не жаловался и не просил о помощи. Напротив, Сафиуллов предложил взять на вооружение опыт восстановления села Бакрчи в его районе. При этом он не побоялся написать про то, что многие чиновники знают, но боятся озвучивать. По его словам, сегодня в городах активно создаются многочисленные дорогостоящие спортивные комплексы, а на селе нет даже самых недорогих.

"Поэтому сельская молодежь предоставлена сама себе и не видит перспектив для самореализации и, соответственно, более подвержена различному негативному и деструктивному влиянию", - подытожил глава Тетюшского района.

Говорить об эффективности многочисленных дворцов спорта и стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу, вообще не приходится - они обошлись бюджету страны в миллиарды рублей, а вот отдачи от ни, как говорится, "на рубль". А вот если сейчас построить хотя бы в райцентрах каждого субъекта Федерации, например, по 10 спортивных комплексов, таких, как в Бакрчи, то это обойдется всего в 850 млн рублей и принесет гораздо больше пользы. Правда, и этих небольших денег до настоящего времени у сельских территорий нет. А те, что есть, уходят на самое насущное, например на ремонт колодцев и поддержание хоть в каком-то состоянии сельских дорог.

Случайно или нет, но именно в этот момент по поручению президента России, который придает "сельской теме" особое значение, Совбез проанализировал вопросы развития сельских территорий. Надо сказать, что выводы Совета безопасности во многом совпали с тем, о чем рассказал глава района.

"Мы согласны с автором письма в том, что необходимо создать условия для молодежи на селе, такие же, как создаются в городах", - заявил "РГ" первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов. По его словам, жители села, которых сейчас в России 37 миллионов, как и городские жители имеют право на качественное образование, отдых и спорт. Как пример он и привел Бакрчи, где строительство современного спорткомплекса площадью 300 квадратных метров обошлось менее чем в 10 млн рублей.

Рамис Сафиуллов: Нужно создавать условия, чтобы не только люди оставались в селе, но и приезжали. Фото: Александр Эшкинин

Уже в этом году 23 февраля к Дню защитника Отечества там прошли соревнования по вольной борьбе и волейболу с участием 126 спортсменов 5-9-х классов из Мордовии, Татарстана, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Ничего подобного в сельской местности до сих пор не проходило. Потому что таких комплексов в российских деревнях пока больше нигде нет.

В итоге рекомендации Совбеза изучили в правительстве России и вот уже три профильных министерства, минстрой, минспорт и минкультуры, поддержали предложение главы Тетюшского района в части развития культуры и спорта в сельской местности. А проект спортивного комплекса с универсальной спортивной площадкой, построенного в Бакрчи, в конце июня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ включило в реестр эффективной проектной документации повторного использования. То есть теперь этот опыт будут использовать по всей стране. В данный момент в рамках действующей государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 - 2022 годах запланировано создание более 80 спортивных объектов в 29 субъектах.

Очевидно, что теперь, благодаря опыту татарского села, таких объектов в стране будет в разы больше. В начале июня Владимир Путин поручил кабмину выделить до 1 июля не менее 6 млрд рублей на развитие сельских территорий. Кстати, перед этим Николай Патрушев докладывал президенту о выводах Совбеза по программам развития села, упомянув в том числе и опыт Бакрчи.

В начале июня Владимир Путин поручил кабинету министров выделить до 1 июля не менее 6 млрд рублей на развитие сельских территорий России

Что же такого и кто сделал в неизвестном пока большинству населения не только страны, но и республики селе с труднопроизносимым названием, что его обсуждают на заседаниях аппарата Совбеза и правительства России. Для ответа на этот вопрос обозреватель "РГ" отправился в Татарстан.

По прилету в Казань выяснилось, что село Бакрчи находится почти в 200 километрах от столицы республики, уже на границе с Ульяновской областью. В царское время оно считалось очень зажиточным и насчитывало три с половиной тысячи жителей. В советское довоенное время население уменьшилось примерно до полутора тысяч человек, а после войны в селе жили уже всего 600 человек. Но Бакрчи традиционно продолжало быть в передовых селах и не раз становилось победителем соцсоревнований. В нем были даже свои герои Соцтруда и орденоносцы, награжденные за ударный труд.

В этом году в спорткомплексе Бакрчи прошли соревнования между школьниками пяти регионов России. Ничего подобного на селе до сих пор не бывало. Фото: Архив Села Бакрчи

В XXI веке в Бакрчи живет чуть больше 350 жителей. И еще недавно все считали, что село если не обречено, то бесперспективно - здесь остались в основном одни старики, а молодежь сразу после школы уезжала в город и не возвращалась. "Богом забытое место", - говорят про такие деревни.

Можно сказать, что три года назад произошло настоящее чудо - Бакрчи начало возрождаться. Незадолго до этого один из российских ветеранов боевых действий, чьи родители деды и прадеды веками жили в этом татарском селе, приехал на могилы предков. Первое, что бросилось в глаза, - полное отсутствие дорог. Как шутили местные - асфальта в селе не видели уже 800 лет, и в дождь дороги превращались в непреодолимую трясину. Примерно в таком же плачевном состоянии находились сельский клуб, администрация и, что самое неприятное, кладбище и обелиск погибшим в Великую Отече­ственную войну односельчанам. На войну из Бакрчи ушли 344 человека, а вернулось только 139. То есть не было ни одной семьи, которой не коснулась война.

- Вам не стыдно? - спросил у сельского руководства ветеран, показывая на покосившийся памятник.

- Стыдно, но денег на ремонт нет. Поддерживаем как можем, - ответил глава села.

Тогда ветеран пообещал, что памятник он восстановит сам. И восстановил. Но не просто восстановил, а сделал новый мемориальный комплекс не только погибшим, но и вернувшимся с войны сельчанам, а также участникам всех современных локальных войн и конфликтов и труженикам тыла. Комплекс так и назвали "Землякам - защитникам Родины и труженикам тыла".

"Я в этой деревне не вырос и не родился, но там родились мои родители, бабушки и дедушки. И здесь их могилы. И мне не безразлично, куда приезжать", - сказал ветеран.

К моменту открытия памятника в 2018 году к центру села проложили асфальт. Работа над памятником за собой потянула работу по созданию музея истории села. В его создании приняли участие все - от мала до велика. Кто-то помог словом, кто-то делом. Несли экспонаты, старые фотографии, искали информацию об односельчанах в интернете и архивах. В экспозиции представлены не только фотографии всех фронтовиков, но и архивные выписки их боевого пути и дубликаты боевых наград. После участников ВОВ идут стенды с теми, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане и принимал участие в современных локальных конфликтах. Родители погибшего в Афганистане героя-бакрчинца, служившего в ВДВ, настолько были воодушевлены музеем, что хотели передать в музей его орден Красной Звезды.

"Не нужно - награда должна оставаться у родных, а для музея мы сделаем дубликат", - сказал им ветеран. Чуть позже, узнав, что отдельная экспозиция посвящена подвигу десантника, командир 45-й бригады спецназа ВДВ передал для музея десантную тельняшку и берет.

Отдельное место в музее занимают заслуженные труженики Бакрчи времен Советского Союза.

Но начинается, конечно, все с древней истории села, истории медресе и мечетей. Как оказалось, до революции в селе было три мечети, которые были уничтожены. Новую мечеть построили уже спустя почти век в 2010 году. И, кстати, после этого, как заметили люди, жизнь в селе постепенно стала меняться к лучшему.

В музее представлена и новейшая история - о тех людях, которые помогают восстанавливать село. За полтора года с момента открытия, кроме местных жителей, музей посетило уже больше 500 человек. Этот небольшой самобытный музей уникален тем, что в нем можно увидеть срез всей истории страны на примере одного села и конкретных людей. Теперь сюда приезжают целыми школьными классами из других районов, чтобы проводить внеклассные уроки мужества и патриотического воспитания.

Я никогда не ожидал, что у нас в селе так много героических и заслуженных людей. Мы теперь даже на уроках истории рассказываем об известных сражениях на примере участвовавших в них односельчан, - рассказал "РГ" выпускник 11‑го класса Булат Гайнуллин. Выпускников в Бакрчи в этом году двое - он и его одноклассник. Оба поступают в казанские вузы и оба собираются после окончания, получив высшее образование, вернуться в село.

Ветеран, который из скромности не называет свою фамилию, после мемориала и музея настолько втянулся в процесс, что останавливаться на достигнутом уже не стал. Сначала он сделал настоящий парк отдыха для сельчан с беседками, родниками и прудом. А уже в этом году в селе Бакрчи открылся свой спорткомплекс с трена­жерами, борцовским ковром и боксерскими грушами и спортплощадками. На торжественное открытие спорткомплекса приехал лично глава республики Рустам Минниханов, который до этого уже два раза посещал это село.

Власти местные и республиканские, видя такой порыв снизу из народа, тоже получили импульс и отремонтировали в селе школу и детский сад, построили фельдшерский акушерский пункт и новый клуб, проложили больше двух километров асфальтированных дорог. Поучаствовали в этом и сами бакрчинцы. На каждую тысячу внесенных ими на развитие села пожертвований, глава республики выделил по программе софинансирования еще по четыре тысячи бюджетных рублей. Теперь уже в Бакрчи почти все дороги заасфальтированы или отсыпаны щебнем. Приведено в порядок сельское кладбище. И все это даже без намеков на воровство и откаты - люди сами следят за тем, на что и как расходуются их деньги. А опыт создания мемориалов распространили не только на Татарстан, но и на другие регионы России. Например, замминистра обороны Юнус-бек Евкуров, бывший тогда главой Ингушетии и приехавший в Бакрчи на открытие монумента "Землякам - защитникам Родины и труженикам тыла", построил такие же мемориалы и в Ингушетии.

За последние пять лет восстановилось и начало набирать обороты после банкротства одноименное сельхозпредприятие Бакрчи, которое занимается животноводством и земледелием. Если раньше здесь работали в основном наемные сезонные рабочие, то теперь все чаще на работу устраиваются местные. И зарплата, как оказалось, тут самая большая в Тетюшском районе - 39 - 45 тысяч рублей. На работу приезжает устраиваться молодежь после учебы в Казани или Ульяновске. В этом году двоим молодым неженатым специалистам село уже в июле выдаст ключи от новых домов.

- Женишься, как ключи получишь? - спрашиваю у одного из молодых специалистов, а по совместительству детского тренера по кикбоксингу и борьбе в новом спорткомплексе.

- Конечно, женюсь, это же жену не к родителям, а в свой дом уже ведешь - совсем другое дело, отвечает 23-летний Ильяс Ибрагимов.

Он только в декабре вернулся из армии - служил в ВДВ. Перед этим окончил техникум на электрика. Говорит, что в город не тянет - здесь в селе сейчас созданы все условия для комфортной жизни и работы.

Открывал мемориал в Бакрчи глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с другими именитыми гостями. Фото: Архив Села Бакрчи

Оказывается, что в довесок к дому полагается еще и до 50 соток земли для личного подсобного хозяйства. А кому мало, еще 50 дают. И все это практически бесплатно.

- Не боитесь, что к вам сейчас за гектаром со всей страны приедут, - интересуюсь у главы села Ильдара Шамсутдинова.

- Не боимся, всех примем, и 10, и 15 человек с семьями.

- А если сто приедет?

- И сто примем. У нас еще соседние села есть, - отвечает Шамсутдинов.

По его словам, Бакрчи сегодня нужны хорошие агрономы, ветеринары, зоотехники, а еще айтишники, бухгалтеры и экономисты и другие высококвалифицированные специалисты. Само же сельское поселение это не только Бакрчи, но и еще три села - одно татарское и два чувашских.

- Не жалеете, что написали Патрушеву, к вам ведь теперь повышенное внимание будет? - спрашиваю уже в машине у главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, который везет меня по району и показывает вверенное хозяйство.

- А что жалеть, я считаю, что никого на селе удержать невозможно, нужно создавать условия, чтобы люди сами оставались и приезжали к нам из мегаполисов на землю, - отвечает Сафиуллов. По его словам, опыт Бакрчи действительно придал серьезный импульс всему Тетюшскому району и, как он надеется, будет востребован и по всей России.

Видимо, что-то знал и предвидел Владимир Маяковский, когда ровно 100 лет назад в 1921 году написал свои нетленные строчки:

Дождетесь, буржуи!

Будет Нью-Йорк в Тетюшах!

будет рай в Шуе.