Музыкой русских композиторов в Перми закроют сезон

Нынешний сезон стал первым полноценным годом работы новой команды, пришедшей на смену предыдущим художественным лидерам, определявшим его развитие в 2010-х. Его разнообразие наверняка намечает те векторы, которые в приоритете у новых пермских руководителей. Оперная труппа выпустила "Дон Жуана" Моцарта, "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, "Кармен" Бизе и "Иоланту" Чайковского. Балет возобновил два одноактника Алексея Мирошниченко - "Вариации на тему рококо" и "Шута", "Анюту" Владимира Васильева.

Новый худрук Антон Пимонов к началу года представился "Озорными песнями", а под занавес сезона показал сборный Вечер на музыку русских композиторов, включающий его новую постановку. Этой премьерой театр и закрывает сезон в среду 30 июня.

Вечер сложен из трех частей: "Польского бала" из оперы "Иван Сусанин", перенесенного из архивов Мариинского театра, и "Концерта N5" Прокофьева, которые разделяет старый балет "Когда падал снег" на музыку Херрманна.

На первый взгляд программа выглядит вполне случайным набором. Но "Польским балом" балетная труппа отдает дань юбилею Пермского театра, который ведет свою историю с 1870 года, когда в городе собственными силами был представлен "Иван Сусанин". Выбранная для этого редакция Андрея Лопухова и Сергея Кореня, сегодня практически исчезнувшая со сцен, напоминает, что балетная труппа (возникшая гораздо позже оперной) гордится генетической связью с петербургским балетом, который провел в городе годы военной эвакуации и оставил после себя хореографическое училище.

Прокофьевский Пятый фортепианный концерт стал первой развернутой работой балетного худрука с артистами (в его дебютных "Озорных песнях" был занят десяток солистов) и тоже продолжил старую местную традицию: труппа всегда была знаменита не только классикой, но и тем, что становилась домом для передовых отечественных хореографов. "Когда падал снег" Дагласа Ли, по словам Пимонова, был выбран как сумрачный контраст двум жизнеутверждающим светлым постановкам и, вероятно, как гордое напоминание о том, что теперь эксклюзивы для Перми создают и успешные европейские мастера.

Реальность не всегда в согласии с концепцией. В декларативно-лаконичной современной хореографии танцовщики ощущали себя несравнимо свободнее, чем в шляхетских танцах "Польского бала" (его перенесла из Петербурга характерная прима Мариинского театра Елена Баженова). Многолюдная роскошь мазурки и краковяка подчеркнула миниатюрность пермской сцены, а ученичество манеры - исчезновение традиции исполнения характерных танцев.

Впрочем, изящное щегольство и искрометность, которых требуют польские танцы, и раньше не были добродетелями пермяков - их сила в скрупулезной точности, энергии, ансамблевом единстве. Именно они в первую очередь и востребованы в "Концерте N5" Антона Пимонова. В нем оказалось гораздо меньше игры, внезапных профессиональных шуток и изящества, которые он позволил себе в дебютных "Озорных песнях".

После сезона работы с труппой худрук представил ее маленькой дисциплинированной армией, чья подвижность вымуштрована хореографией Баланчина (и Пятый концерт во многом воспринимается диалогом с этим классиком), энергия, буквально атомная, вдохновлена спектаклями Форсайта.

При этом сам Пимонов, раз за разом выстраивая из кордебалета хрустальные дворцы хореографии и манипулируя небольшими группами, кажется, хочет передать труппе собственную иронию и найти то легкое дыхание, которого обычно не хватает отечественному перетруженному балету.