Николаев призвал навести порядок с занятостью в строительной сфере

Новости

Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 16:55
ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:54
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 16:48
Кабмин выделит 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медиков и соцработников 16:45
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 16:45
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 16:38
Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса 16:37
Мантуров: В оборот введено 36,7 миллиона комплектов вакцин от COVID 16:32
Собянин заявил о чрезвычайно высокой госпитализации в ковидные стационары 16:27
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров 16:27
Вакцинацию от COVID-19 завершили 26% взрослого населения Петербурга 16:15
"Вектор" разработает назальную вакцину от COVID-19 в виде капель 16:10
Chery может начать продажи электромобилей в России 16:08
Швейцария движется к разрыву соглашения с ЕС 15:55
Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19 15:49
Под Саратовом детский лагерь закрыли из-за COVID-19 у сотрудников 15:49
Умер режиссер Александр Воропаев 15:46
Правительство поддержало проект о штрафах в сфере обращения с животными 15:45
В Тюменской области самолет выкатился за пределы полосы из-за ветра 15:44
В Новосибирске умер всемирно известный ученый-физик 15:40
Фото: начались съемки "Достать ножи 2" 15:33
Путин и Лукашенко 1 июля выступят на Форуме регионов России и Беларуси 15:31
На Форуме регионов Беларуси и России подпишут контракты на 800 млн долларов 15:19
Россия представила заявку на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве 15:07
Специалисты заявили об опасности приложений для онлайн-знакомств 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 16:43
Рубрика: Власть

Николаев призвал навести порядок с занятостью в строительной сфере

Текст: Сергей Кирсанов
В строительной отрасли необходимо последовательно и системно наводить порядок. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам Николаева, меры ответственности должны быть соразмерны нарушениям.

- Тем более если на предприятиях игнорируются очевидные требования охраны труда, которые приводят к гибели людей, и при этом семьи остаются без господдержки из-за того, что с работником не были оформлены трудовые отношения, - отметил глава республики.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Чувашия расширила сотрудничество с регионами РФ

Кроме того, считает руководитель региона, к участникам конкурсов и аукционов должны предъявляться дополнительные требования, чтобы они подтверждали необходимые компетенции и наличие трудовых ресурсов.

Николаев взял под личный контроль ситуацию с невыплатой с марта этого года заработной платы в крупной производственно-инжиниринговой компании, а также ход публичных торгов по продаже имущества мясоперерабатывающего комбината, что позволит погасить задолженность перед работниками.

- Мы выстраиваем системную работу по поддержке хозяйствующих субъектов. Если возникают проблемные вопросы, вы можете обращаться за помощью в органы государственной власти Чувашской Республики, институты поддержки. Но при этом, если столько времени не выполняются обязательства перед работниками, очевидно, будем инициировать более жесткие меры воздействия, - сказал глава республики.

Он также призвал повысить эффективность муниципальных межведомственных комиссий по невыплате зарплаты. По инициативе главы республики один из ближайших семинаров-совещаний с главами администраций районов и городов будет посвящен именно этому вопросу.

- Если выработаем единые подходы, тогда увидим эффект, - добавил Николаев.

По оценке специалистов, работа в данном направлении неудовлетворительно ведется администрациями Красночетайского, Ядринского, Красноармейского, Козловского, Шумерлинского, Мариинско-Посадского районов и городов Шумерля и Новочебоксарска.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Бизнес Чувашии вовлекут в экосистему "Опоры России"

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ЧР, на начало июня 2021 года задолженность по заработной плате в 6 организациях составила 7,47 миллиона рублей перед 250 работниками. С начала года статистическая задолженность снизилась на 12,52 миллиона рублей или на 62,6 процента, реестровая - на 10,7 миллиона рублей или на 31 процент.

За нарушения требований трудового законодательства в части оплаты труда привлечены к административной ответственности в виде штрафа 108 должностных и 47 юридических лиц, 21 индивидуальный предприниматель, объявлено 89 предупреждений. В результате совместных действий с начала года 1348 работников получили незаконно задержанную заработную плату в сумме более 22 миллионов рублей.

Стабильная ситуация на рынке труда является одной из задач стратегии социально-экономического развития, принятой в республике минувшей осенью. Результатом реализации прописанных в документе мер должен стать качественный рост экономических и социальных показателей. По прогнозу экспертов, среднемесячный заработок жителей Чувашии возрастет в три раза, а уровень безработицы в среднем за год снизится до 0,55 процента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

Главное сегодня

Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ
В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье обновили ограничения из-за коронавируса
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние