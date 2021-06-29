Николаев призвал навести порядок с занятостью в строительной сфере

В строительной отрасли необходимо последовательно и системно наводить порядок. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости.

По словам Николаева, меры ответственности должны быть соразмерны нарушениям.

- Тем более если на предприятиях игнорируются очевидные требования охраны труда, которые приводят к гибели людей, и при этом семьи остаются без господдержки из-за того, что с работником не были оформлены трудовые отношения, - отметил глава республики.

Кроме того, считает руководитель региона, к участникам конкурсов и аукционов должны предъявляться дополнительные требования, чтобы они подтверждали необходимые компетенции и наличие трудовых ресурсов.

Николаев взял под личный контроль ситуацию с невыплатой с марта этого года заработной платы в крупной производственно-инжиниринговой компании, а также ход публичных торгов по продаже имущества мясоперерабатывающего комбината, что позволит погасить задолженность перед работниками.

- Мы выстраиваем системную работу по поддержке хозяйствующих субъектов. Если возникают проблемные вопросы, вы можете обращаться за помощью в органы государственной власти Чувашской Республики, институты поддержки. Но при этом, если столько времени не выполняются обязательства перед работниками, очевидно, будем инициировать более жесткие меры воздействия, - сказал глава республики.

Он также призвал повысить эффективность муниципальных межведомственных комиссий по невыплате зарплаты. По инициативе главы республики один из ближайших семинаров-совещаний с главами администраций районов и городов будет посвящен именно этому вопросу.

- Если выработаем единые подходы, тогда увидим эффект, - добавил Николаев.

По оценке специалистов, работа в данном направлении неудовлетворительно ведется администрациями Красночетайского, Ядринского, Красноармейского, Козловского, Шумерлинского, Мариинско-Посадского районов и городов Шумерля и Новочебоксарска.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ЧР, на начало июня 2021 года задолженность по заработной плате в 6 организациях составила 7,47 миллиона рублей перед 250 работниками. С начала года статистическая задолженность снизилась на 12,52 миллиона рублей или на 62,6 процента, реестровая - на 10,7 миллиона рублей или на 31 процент.

За нарушения требований трудового законодательства в части оплаты труда привлечены к административной ответственности в виде штрафа 108 должностных и 47 юридических лиц, 21 индивидуальный предприниматель, объявлено 89 предупреждений. В результате совместных действий с начала года 1348 работников получили незаконно задержанную заработную плату в сумме более 22 миллионов рублей.

Стабильная ситуация на рынке труда является одной из задач стратегии социально-экономического развития, принятой в республике минувшей осенью. Результатом реализации прописанных в документе мер должен стать качественный рост экономических и социальных показателей. По прогнозу экспертов, среднемесячный заработок жителей Чувашии возрастет в три раза, а уровень безработицы в среднем за год снизится до 0,55 процента.